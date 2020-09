Patinage: Ciprès et James mettent fin à leur carrière

Vanessa James et Morgan Ciprès lors des Championnats d'Europe de patinage à Minsk le 24 janvier 2019

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les patineurs français Morgan Ciprès et Vanessa James, sacrés champions d'Europe en 2019 et médaillés de bronze mondial en 2018 en couples, ont décidé de mettre un terme à leur carrière, annonce la Fédération française des sports de glace (FFSG) dans un communiqué mardi.

"Après une année sabbatique, pour des raisons personnelles et sportives, le couple a finalement décidé de raccrocher les patins", écrit la FFSG.

Ciprès (29 ans) et James (33 ans) n'ont plus patiné en compétition depuis la fin de l'hiver 2019.

Le duo souhaitait initialement souffler lors de la saison 2019/2020 pour prolonger sa carrière jusqu'en 2022. Puis Ciprès a été rattrapé en décembre dernier par des révélations dans la presse américaine, selon lesquelles il était visé par une enquête administrative aux Etats-Unis pour avoir envoyé des photos obscènes à une patineuse âgée de treize ans fin 2017.

Selon le quotidien américain USA Today, leurs entraîneurs John Zimmerman et Silvia Fontana, avec lesquels Ciprès et James collaboraient en Floride depuis 2016, font eux aussi l'objet d'une enquête pour avoir fait pression sur l'adolescente pour qu'elle garde le silence.

Passé devant la commission disciplinaire de la FFSG début juillet dans cette affaire, Ciprès a été relaxé, au motif notamment qu'il "n'a été porté (à sa) connaissance (...) ni plainte de la victime présumée ni élément de nature à établir l'existence d'une procédure pénale" et que "ne figure au dossier aucun élément objectif (photographies, messages, lettre ...) de nature à établir la preuve de l'infraction reprochée".

La FFSG avait indiqué dans la foulée qu'elle ne ferait pas appel de cette décision.

Sur le terrain sportif, les deux patineurs, associés depuis 2010, ont longtemps été abonnés aux places d'honneur. Puis ils ont changé de dimension après avoir décidé mi-2016 de partir s'entraîner sous la houlette de Zimmerman (médaillé de bronze mondial en couples en 2002) et Fontana en Floride.

Six mois après, ils sont montés sur leur premier podium international avec une médaille de bronze européenne à Ostrava (République tchèque) en janvier 2017.

Un an plus tard, ils grimpaient sur la troisième marche aux Mondiaux-2018 post-olympiques à Milan (Italie).

C'est en 2018/2019, finalement leur ultime hiver, qu'ils ont obtenu leurs succès les plus prestigieux, avec une victoire en finale du Grand Prix en décembre et le titre européen en couples le mois suivant, une première pour un duo tricolore depuis près de 90 ans (1932 précisément).

Depuis qu'ils avaient choisi de se ménager la saison dernière, James et Ciprès ne vivaient plus sur le même continent. Elle, restée en Amérique, a notamment participé à une émission de téléréalité canadienne mettant en scène patineurs et hockeyeurs fin 2019. Lui, de retour en Europe, occupait son temps en s'entraînant à Paris notamment.

Ils n'iront donc pas jusqu'en 2022, où ils espéraient briller aux JO d'hiver à Pékin et aux Mondiaux en France, à Montpellier.

© 2020 AFP