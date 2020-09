Rai désigné meilleur joueur de l'histoire du PSG

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le Brésilien Rai a été désigné meilleur joueur de l'histoire du Paris SG par un jury composé de supporters, de journalistes et d'anciens joueurs, selon un palmarès dévoilé mardi à l'occasion des 50 ans du club.

Le champion du monde 1994, icône du PSG dont il fut joueur de 1993 à 1998, a devancé Safet Susic et Ronaldinho, respectivement deuxième et troisième de ce classement.

"Il a eu des débuts difficiles à Paris, il a su vraiment se faire aimer des supporters, il a marqué des grands buts, il a été un grand capitaine", a déclaré l'historien du club Michel Kollar lors d'une présentation en ligne des résultats.

Zlatan Ibrahimovic, quatrième, est le joueur de l'ère QSI le plus plébiscité dans ce classement.

Carlo Ancelotti, qui remporta les premiers titres parisiens sous l'ère QSI lors de sa saison et demie sur le banc du club, est désigné meilleur entraîneur, devant Laurent Blanc et Luis Fernandez.

Luis Fernandez remporte justement le prix du "titi" (joueur formé au club) le plus emblématique, tandis que Pedro Miguel Pauleta obtient le prix du plus beau but pour son lob de Fabien Barthez contre Marseille en 2004.

