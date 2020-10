C1: sans renforts, il faudra attendre moins du PSG, prévient Tuchel

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

"On ne peut pas demander les mêmes choses" au Paris SG si le club ne recrute pas davantage, a prévenu l'entraîneur parisien Thomas Tuchel jeudi, à cinq jours de la fin du marché des transferts.

"Si on reste avec ce groupe aujourd'hui, honnêtement, on ne peut pas demander les mêmes choses", a lancé l'Allemand, qui a perdu cet été plusieurs cadres dont le buteur Edinson Cavani et le défenseur Thiago Silva.

Les vice-champions d'Europe, battus en finale par le Bayern Munich (1-0) en août, n'ont pour l'instant accueilli qu'un nouveau joueur de premier plan, l'arrière droit italien Alessandro Florenzi, qui pallie poste pour poste le départ du Belge Thomas Meunier.

"Si ça reste comme ça, on ne peut pas parler des mêmes objectifs. Peut-être qu'on peut y arriver mais on ne peut pas demander les mêmes choses à une équipe réduite parce qu'on doit se battre avec Manchester City, avec Liverpool, avec l'Atlético, avec l'Inter, qui ont été très forts sur le mercato", a déploré l'Allemand.

"On va faire le plus possible, on va faire le travail au meilleur niveau possible et on ne va jamais accepter d'excuses mais on va se confronter à la réalité, et la réalité c'est qu'on a perdu des gars", a-t-il expliqué.

"Avec une saison comme ça, avec des joueurs qui jouent beaucoup pour leur équipe nationale pendant la trêve, avec le coronavirus, sans préparation, avec un programme comme ça, je suis inquiet qu'on en paie le prix en octobre, novembre, décembre et janvier", a encore dit Tuchel.

Le PSG a connu un début de saison difficile en Championnat de France, affaibli par de nombreuses absences. Sept joueurs ont attrapé le coronavirus, certains ont écopé de suspensions disciplinaires et d'autres se sont blessés, mais le club a remonté la pente avec trois victoires d'affilée en Ligue 1 avant de recevoir Angers vendredi en ouverture de la 6e journée.

