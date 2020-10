Ligue des champions: le PSG, Marseille et Rennes connaissent leurs adversaires

Finaliste de la dernière Ligue des champions, le Paris SG connaît ses futurs adversaires de la prochaine phase de groupes, tout comme les deux autres clubs français, Marseille et Rennes, après le tirage au sort effectué ce jeudi 1er octobre à Genève, en Suisse.

En août dernier, le football tricolore se réjouissait d'avoir, pour la première fois de son histoire, deux équipes en lice dans le dernier carré – le PSG et Lyon – et une en finale. Désormais, c’est une nouvelle saison de C1 qui débute pour les Parisiens, Rennes et Marseille.

PSG-Manchester United pour une revanche

Mais les trois clubs n'ont pas forcément les mêmes ambitions. Si le PSG rêve d'une nouvelle épopée après celle de cet été, Marseille, absent depuis 2013-2014, et Rennes tenteront d'abord d’atteindre les huitièmes de finale.

Depuis 2017, le club de la capitale a affronté à ce stade de la compétition les trois derniers vainqueurs de la coupe : le Bayern Munich, Liverpool et le Real Madrid. Cette fois, il rencontre Manchester United, son bourreau en huitièmes de finale en 2019.

Les Parisiens de Neymar et Kylian Mbappé, placés dans le chapeau des têtes de série, ont tout de même évité Barcelone, épouvantail du deuxième chapeau, ou encore le Manchester City de Pep Guardiola. Le FC Barcelone de Lionel Messi, en quête de rachat en Ligue des champions, affrontera lors d'un choc riche en Ballons d'Or la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo.

Rennes va affronter Chelsea

L’OM qui renoue enfin son histoire d'amour avec la Coupe aux grandes oreilles, que les Marseillais ont remportée en 1993, devra croiser le fer avec Manchester City et Porto, deux équipes capables d'aller loin dans la compétition. L'OM a déjà partagé un groupe de C1 avec Porto à deux reprises. Bilan : un nul et trois défaites.

Rennes, qualifié grâce à sa 3e place du dernier championnat interrompu par le nouveau coronavirus, s'attendait à tomber sur du gros. Les Rouge et noir auraient été le Petit Poucet du tirage sans la présence des Hongrois de Ferencvaros. « On va découvrir tout ça avec une envie énorme de croquer dedans, d'en profiter un maximum », a assuré l'entraîneur Julien Stéphan avant le tirage au sort. Le coach avait fait rêver les supporters bretons en 2019 avec un parcours en Ligue Europa jusqu'en 8e de finale. Ce sera Séville, six fois vainqueur de la Ligue Europa, Chelsea, et Krasnodar pour les Bretons.

Groupe H : Paris Saint-Germain, Manchester United, RB Leipzig

Groupe C : Porto, Manchester City, Olympiakos, Marseille

Groupe E : Séville, Chelsea, FC Krasnodar, Rennes

