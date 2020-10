Tour d’Italie: Elia Viviani à la recherche d’une première victoire cette saison

Elia Viviani lors du Tour Down Under en Australie en janvier 2020.

Le Tour d’Italie cycliste (Giro) débute ce samedi 3 octobre en Sicile pour se terminer le 25 à Milan. L’occasion pour le sprinteur italien Elia Viviani de débloquer son compteur cette saison, lui qui avait briller lors du Giro 2018 en remportant quatre étapes et le maillot à points de meilleur sprinteur.

Briller à domicile, décrocher la première victoire de sa saison. L’objectif est clair pour l’Italien Elia Viviani, sprinteur vedette et chef de file de l’équipe Cofidis. La formation française fait son grand retour sur les routes italiennes après dix ans d’absence et compte le faire savoir grâce à la pointe de vitesse du natif d’Isola della Scala, dans la province de Vérone.

Dominé dans les sprints du Tour de France

Présent sur le dernier Tour de France, Viviani a été dominé dans les sprints et n’a pas fait mieux que quatrième. Mais selon son directeur sportif Roberto Damiani, il n’en est pas sorti « fatigué ». « Nous avons discuté ensemble et nous avons choisi le Giro plutôt que les classiques », explique à RFI le technicien italien. « La forme est désormais de retour, j'apprécie la façon dont j'ai terminé à Paris et je suis très motivé d'aller au Giro, où les encouragements seront forcément plus forts », soutient l’intéressé.

Evidemment, évoluer à domicile sera un plus pour celui qui a enfourché son premier vélo à l’âge de 9 ans sur les routes de Vénétie. Surtout lorsque l’on a largement brillé comme en 2018, année prolifique pour Viviani, durant laquelle il a enlevé quatre étapes du Giro et s’est emparé du maillot à points de meilleur sprinteur.

Et avec ses sept victoires d'étapes sur les grands tours lors de ce même exercice (trois au Tour d'Espagne), Viviani égale le score de Mark Cavendish en 2011. Le successeur annoncé de Mario Cipollini ou encore d’Alessandro Petacchi, qui a pratiqué le tennis et le football, a même le loisir de terminer la saison en étant le coureur le plus prolifique du peloton international avec 18 bouquets.

Le stress supplémentaire du coronavirus

Aujourd’hui, l’ancien seigneur des anneaux - champion olympique sur piste lors de l’épreuve de l'omnium à Rio en 2016 -, doit retrouver de la confiance sur le bitume, alors que la saison est troublée par la pandémie de coronavirus. « C’est très compliqué entre la course et les obligations sanitaires. Le Covid-19 apporte de la tension, c’est une charge psychologique supplémentaire, c’est vraiment une année spéciale », confie Roberto Damiani.

« Imaginez que vous deviez quitter la course au bout d’une semaine », interpelle le coach. Durant l’épreuve, les coureurs sont testés tous les sept jours. Premier coup dur pour Elia Viviani, avant même le départ, il doit se passer de son poisson pilote Fabio Sabatini, testé positif au coronavirus.

Malgré tout, avec quelques belles cartes à jouer lors de cette 103e édition, Elia Viviani compte bien remettre les pendules à l’heure, cet automne.

