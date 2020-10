C3: le tirage sourit aux Anglais, moins aux Italiens

Publicité Lire la suite

Nyon (Suisse) (AFP)

Arsenal, Tottenham et Leicester gâtés. Les trois clubs anglais en lice en Ligue Europa ont hérité de groupes à leur portée vendredi lors du tirage au sort, alors que les Italiens, l'AC Milan en tête, devront se battre pour accéder aux 16es de finale.

Avec le Rapid Vienne, Molde et Dundalk, les Gunners, finalistes de la C3 en 2019 (battus 4-1 par Chelsea), devront se sortir d'un groupe B plutôt accessible, avec un duel anglo-irlandais assez rare en football, contre Dundalk.

Idem pour Tottenham. Les Spurs, finalistes 2019 de la Ligue des champions (battus 2-0 par Liverpool), sont placés dans le groupe J de la "petite" Coupe d'Europe, avec le champion bulgare Ludogorets, Linz et Anvers à l'issue du tirage au sort effectué vendredi à Nyon (Suisse).

Et Leicester, le troisième représentant de la Premier League, se mesurera aux Portugais de Braga, à l'AEK Athènes et au Zorya Louhansk ukrainien dans le groupe G lors de cette phase de groupes, qui débute le 22 octobre et se termine le 10 décembre.

Les affiches des 16es seront complétées en décembre par les équipes ayant terminé troisièmes de leur poule en Ligue des champions.

Si la chance a souri aux Anglais, les Italiens ont été moins vernis.

- Clément pour les Espagnols -

L'AC Milan, que ses difficultés sportives ces dernières années avaient placé dans le troisième chapeau, a de fait hérité de concurrents sérieux. Les Lombards partagent le groupe H avec les Ecossais du Celtic Glasgow, les Tchèques du Sparta Prague et les Français de Lille.

"C’est un groupe équilibré, mais pas simple. Nos adversaires occupent tous l’une des deux premières places dans leurs championnats respectifs", a réagi l'entraîneur milanais Stefano Pioli, au lendemain de l'épique qualification des Rossoneri après une interminable séance de tirs au but face aux Portugais de Rio Ave.

Naples, éliminé en 8es de la dernière C1 par le FC Barcelone, hérite de son côté d'un joli adversaire: la Real Sociedad, versée dans le groupe F avec les Néerlandais de l'AZ Alkmaar et les Croates de Rijeka.

Et l'AS Rome, éliminée la saison dernière par le futur champion Séville au stade des huitièmes de finale, a tiré les Young Boys Berne, les Roumains de Cluj et les Bulgares du CSKA Sofia.

Côté espagnol, outre la Real Sociedad, le tirage s'est aussi montré plutôt clément.

Villarreal, protégé par sa place dans le chapeau 1, bénéficie du groupe en principe le plus facile, avec le champion d'Azerbaïdjan Qarabag, le Maccabi Tel-Aviv israélien et les Turcs de Sivasspor, débutants à ce niveau.

Et Grenade, dont c'est la première phase de groupes en C3, tire un autre débutant dans le groupe E, les Chypriotes de l'Omonia Nicosie, ainsi que le PSV Eindhoven et le PAOK Salonique.

Autre possible candidat à la finale, prévue le 26 mai à Gdansk (Pologne), le Benfica Lisbonne est placé dans le groupe D avec le Standard Liège, les Glasgow Rangers et le Lech Poznan.

