Liège-Bastogne-Liège: les Français prêts à sortir de l’ombre d’Alaphilippe

Liège (Belgique) (AFP)

Derrière le maillot arc-en-ciel flambant neuf de Julian Alaphilippe qui attirera toute la lumière dimanche dans Liège-Bastogne-Liège, trois autres mousquetaires se tiennent prêts à sortir de l'ombre pour mettre fin à 40 ans de revers français dans la Doyenne.

Pas une seule victoire française à Liège depuis le succès de Bernard Hinault sous la neige en 1980. Ils n'ont ni bouc, ni maillot irisé mais portent eux aussi les espoirs français sur le troisième Monument de cette saison cycliste chambardée par le Covid-19: Benoît Cosnefroy, Warren Barguil et Valentin Madouas rêvent de conquête des Ardennes.

. Cosnefroy n'a pas froid aux yeux

Le puncheur d'AG2R se présente avec le plein de confiance après sa deuxième place mercredi dans la Flèche Wallonne.

"Je sais qu'il y a une possibilité de gagner", affiche auprès de l'AFP Benoît Cosnefroy, pas habitué à dissimuler ses ambitions. "Mais je suis conscient qu'il y a des coureurs qui entrent en jeu, comme Julian, qui sera l'homme fort. Je sais que le podium est jouable et possible. La gagne également, mais il va falloir que les planètes s'alignent".

Cosnefroy avait jusqu'ici surtout brillé sur la scène nationale. Ses succès empilés en France (PolyNormande, Paris-Camembert, GP de Plumelec en 2019, GP La Marseillaise en 2020) dessinent une faculté aiguisée à ne pas laisser la victoire s'échapper.

"En dépit de sa jeunesse, il sent très bien la course et sait effectuer ses efforts aux moments opportuns", louait déjà le sélectionneur national Thomas Voeckler, épaté il y a un an au moment de le retenir pour le Mondial.

Son premier podium en World Tour mercredi confirme toutes les promesses charriées par le Normand depuis son titre mondial espoir en 2017 à Bergen, un an avant celui de Marc Hirschi.

Après 15 jours dans les pois rouges et une deuxième place derrière Hirschi à Huy, voilà révélée au grand jour "l'arme secrète" du cyclisme français, comme le surnomme le dernier numéro de Pro Cycling Mag.

. Barguil is back

Autre atout français (re)mis en lumière à la Flèche: le leader d'Arkéa-Samsic, Warren Barguil. Quatrième à Huy --son meilleur résultat au sommet du Mur-- le grimpeur breton a retrouvé un second souffle après un Tour de France qui l'avait déçu.

"Je ne suis pas à 100% de mes moyens. Je manque un peu de condition pour jouer la gagne", regrettait +Wawa+ en troisième semaine de la Grande Boucle.

Le ton a radicalement changé mercredi: "Le travail a payé et cela me fait du bien. Je suis content du résultat obtenu ici", savourait le double vainqueur d'étape sur le Tour.

"Dimanche, c'est ma course préférée de la saison", a même annoncé l'ex-champion de France qui espère y "faire quelque chose de bien".

Ce sera sa sixième participation à la Doyenne avec en référence une sixième place il y a quatre ans, quand Wout Poels s'était imposé.

. Madouas dans le match.

Après sa 8e place dans l'Amstel Gold Race l'an dernier, Valentin Madouas a confirmé les dispositions qu'on lui devinait sur les ardennaises avec une 11e place à Huy à l'issue d'une "course pas assez dure" pour lui, "trop tranquille jusqu'à la montée finale", décrit-il à l'AFP.

Liège-Bastogne-Liège sied davantage au fils de Laurent Madouas, qui s'était d'ailleurs classé 4e de LBL en 1996.

"C'est une classique qui me correspond vraiment bien par son profil et ses kilomètres", estime le coureur de Groupama-FDJ, 31e l'an passé à Liège, et rincé par la pluie.

Les 4.500 mètres de dénivelé positif dimanche n'effraient pas Madouas, 13e du Giro 2019, qui "se sent bien physiquement actuellement". Surtout, il a affiché de nouveaux progrès quand la route s'élève, cette année, avec pour preuve sa 15e place sur l'étape-reine du Tour de France, au col de la Loze.

"J'ai un objectif de Top 10", avance-t-il, prudent. "Si je peux faire mieux, je ferai le maximum pour. Je ne me fixe pas de limite, c'est une évidence. Mais il y a un très beau plateau au départ". A commencer par l'homme au maillot irisé, Julian Alaphilippe.

