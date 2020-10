Top 14: Gabriel Ibitoye, l'impatient anglais

Publicité Lire la suite

Agen (AFP)

Promis naturellement au XV d'Angleterre, le nouvel ailier aux dreadlocks d'Agen Gabriel Ibitoye, lâché cet été par des Harlequins en difficulté financière, va retrouver samedi (15h15) Clermont, terre où il s'est révélé la saison dernière.

Gabriel Ibitoye est né deux fois. La première, le 5 mars 1998 à Lambeth dans la banlieue de Londres, élevé au milieu d'une fratrie de cinq enfants par sa seule mère, d'origine nigériane. La seconde, le 16 novembre 2019, lorsque sa chevauchée fantastique sur la pelouse du stade Michelin de Clermont en Coupe d'Europe a marqué les esprits avant de tourner en boucle sur les réseaux sociaux.

A dix minutes du terme, le score de ce match était déjà scellé (victoire de l'ASM 53-21) quand cet ailier, taillé comme un pitbull (1,78 m, 95 kg), a mordu dans la pelouse pour déposer neuf défenseurs auvergnats sur 55 mètres avant d'offrir l'essai à son centre James Lang.

Slalom spécial, slalom royal, le ballon tenu d'une main, à la manière d'un Fidjien, sa signature qui fait de lui un joueur aussi imprévisible qu'insaisissable: "J'utilise ma vitesse et mon agilité pour entrer et sortir de n'importe quel espace", confirme-t-il.

S'il a éclaté la saison dernière avec 10 essais en 22 matches (19 titularisations) toutes compétitions confondues avec les "Quins", Ibitoye n'est déjà pas un inconnu outre-Manche. Après deux Coupes du monde U20 et 11 essais en 17 sélections, il est même présenté comme la future star du rugby anglais à son poste.

En même temps, quand on parcourt 908 mètres ballon en main en Premiership, qu'on bat 61 défenseurs, dur de ne pas attirer l'œil du sélectionneur Eddie Jones, qui l'a convoqué régulièrement à des entraînements avec le XV de la Rose.

- Caucaunibuca & Thierry Henry -

En rejoignant pour deux ans le SUA, le plus prompt cet été pour verser les 30.000 euros d'indemnité compensatoire réclamés par les Harlequins fortement impactés par la pandémie, Ibitoye sait qu'il devra patienter avant de l'intégrer définitivement. Mais cela ne le chagrine pas.

"Eddie Jones sait que je suis à Agen. On s'est parlé juste avant que le championnat anglais s'arrête, on reste en contact et il regarde tout", se rassure-t-il.

Et qu'a-t-il vu jusque-là ? Que son jeune protégé n'a pas perdu son rythme offensif sur les bords de la Garonne. Trois essais inscrits en deux bouts de matches en préparation, puis un doublé et une passe décisive contre Castres en ouverture du Top 14. Ou comment se mettre dans la poche le public d'Armandie, qui voit en lui le nouveau Rupeni Caucaunibuca.

"Caucaunibuca, c'est une légende", reconnaît Ibitoye. "Si je pouvais être aussi performant, j'aurais fait mon job. Mais j'ai envie de dire aux supporters +essayez d'être patients, je suis encore jeune+. Mais qu'ils ne doutent pas, je vais donner le meilleur".

Le meilleur, "Gabsy le magnifique" comme il est surnommé à Agen, le pioche partout mais surtout dans le football. Initié dans sa jeunesse au cricket et au hockey sur gazon avant de se consacrer à ses 16 ans au rugby, c'est, selon lui, de sa brève idylle avec le ballon rond qu'il a gardé ses appuis dévastateurs et sa pointe de vitesse qui font des ravages, avec un centre de gravité très bas.

"Le foot m'a apporté de l'agilité. Le fait de devoir regarder autour de soi, d'évaluer rapidement la situation. Il faut savoir à qui passer la balle avant même de la recevoir", avoue ce fan d'Arsenal, dont l'idole absolue, Thierry Henry, s'affiche en fond d'écran sur son téléphone.

© 2020 AFP