Allemagne: Francfort en tête provisoirement, Dortmund se réveille

Berlin (AFP)

Andrej Kramaric a marqué samedi son sixième but en trois matches de Bundesliga, mais son équipe de Hoffenheim a perdu à Francfort (2-1), et abandonné à l'Eintracht la tête provisoire du championnat d'Allemagne.

Après trois journées, et le démarrage difficile des favoris, le championnat d'Allemagne offre un visage inattendu et rafraîchissant.

. L'heure de Francfort

L'Eintracht Francfort avait pourtant mal démarré à domicile contre le leader Hoffenheim, en encaissant le premier but dès la 18e minute par Andrej Kramaric.

Mais les coéquipiers de l'ancien parisien Kevin Trapp, devant 8000 supporters, ont renversé la partie par le Japonais Daichi Kamada (1-1, 54e) et Bas Dost (2-1, 71e), qui a poussé au fond une passe du Portugais Andre Silva, auteur d'un exploit personnel dans la surface.

L'Eintracht est provisoirement seul en tête avec 7 points.

. Le réveil de Dortmund

Dortmund et ses ados! Giovanni Reyna, le petit prodige américain de 17 ans, a délivré trois passes décisives, et le serial-buteur norvégien de 20 ans Erling Haaland a marqué deux fois (plus une passe décisive) lors de la victoire 4-0 à domicile contre Fribourg.

Les 11.500 fans du Borussia n'ont pas compensé l'absence des 24.000 fous furieux du "Mur Jaune", mais l'ambiance est tout de même revenue au Signal Iduna Park.

Avec six points et une meilleure différence de buts, les Noir et Jaune sont provisoirement deuxièmes.

. Kramaric super buteur

Six buts en trois matches de championnat, plus un doublé en coupe. A 29 ans, le vice-champion du monde croate Andrej Kramaric vit son meilleur début de saison.

Durant la semaine, une rumeur insistante a affirmé que le Bayern Munich allait tenter de le débaucher avant la fin du mercato lundi pour servir de doublure à Robert Lewandowski.

Mais le même quotidien Bild qui avait annoncé son possible transfert affirme désormais que Munich a renoncé à payer 40 millions d'euros pour un joueur qui n'aurait probablement pas été titulaire.

Le Bayern n'a jamais confirmé officiellement son intérêt pour le joueur.

. M'Gladbach sort du trou

Après un très mauvais départ (une défaite et un nul), le Borussia Mönchengladbach d'Alassane Pléa et Marcus Thuram a réagi en allant s'imposer 3-1 dans le derby du Rhin à Cologne, dans un quasi-huis clos (300 spectateurs).

Pléa a ouvert le feu: libre de tout marquage, il a placé un ballon hors de portée du gardien depuis les 16 mètres (1-0, 14e), pour son premier but de la saison. Après le deuxième but dans la foulée de Stefan Laimer (2-0, 16e), Lars Stindl a transformé un pénalty obtenu par Marcus Thuram (3-0, 5e).

. La Bavière en embuscade

Samedi à 18h30, Leipzig (4 pts) reçoit Schalke et peut rejoindre Francfort en tête en cas de victoire.

Dimanche sera le jour des deux équipes bavaroises. Augsbourg (6 pts), peut mettre tout le monde d'accord et prendre seul le commandement s'il s'impose à Wolfsburg (15h30).

Le champion en titre Munich (3 pts) recevra pour sa part le Hertha Berlin (18h00).

