Tour d'Italie: Ganna fonce en Sicile vers le premier maillot rose

Publicité Lire la suite

Palerme (Italie) (AFP)

A plus de 58 km/h, l'Italien Filippo Ganna a foncé samedi à Palerme vers le premier maillot rose du Giro qui a déjà établi des écarts entre les favoris, au profit du Gallois Geraint Thomas.

Comme prévu, le nouveau champion du monde du contre-la-montre a dominé tous ses rivaux sur les 15,1 kilomètres d'un parcours ultra-rapide, descendant de la cathédrale de Monreale jusqu'au centre de Palerme. Sur un braquet gigantesque (60x11), le Piémontais de l'équipe Ineos a repoussé ses suivants, le Portugais Joao Almeida et le Danois Mikkel Bjerg, à 22 secondes.

"Ganna était à un autre niveau", a convenu Berg, l'un des plus jeunes concurrents du Giro (21 ans), trois fois titré en espoirs dans le contre-la-montre des Mondiaux espoirs.

Premier Giro et, donc, premier maillot rose: Ganna (24 ans), qui participe au Tour d'Italie pour la première fois de sa carrière, n'a connu qu'un seul échec très relatif en cette journée à la température lourde, plus de 30 degrés. En roulant à la moyenne de 58,831 km/h, il a seulement frôlé le record de vitesse dans un contre-la-montre du Giro détenu depuis 2001 par le Belge Rik Verbrugghe (58,874 km/h) sur une distance sensiblement inférieure (7,1 km).

Cette année, le détenteur du record du monde des 4 kilomètres a réalisé un quasi sans-faute dans les contre-la-montre. Après sa deuxième place en janvier au Tour de San Juan, derrière le Belge Remco Evenepoel -le grand absent du Giro en raison de sa chute de la mi-août en Lombardie-, il a gagné à chaque fois depuis la reprise des compétitions (championnat d'Italie, Tirreno-Adriatico, championnat du monde, Giro).

Tout désigne désormais Ganna, le géant du Piémont (1,93 m), pour qu'il inscrive son nom au palmarès du record de l'heure. Le Britannique Bradley Wiggins, qui a été dépossédé de son record par le Belge Victor Campenaerts l'an dernier (55,089 km), le voit même atteindre les 57-58 kilomètres.

- Giro écourté pour Lopez -

Campenaerts, pour sa part, a perdu toute chance en Sicile à cause d'une chute dans un virage en descente. "Je savais que c'était dangereux, j'ai été très prudent mais je suis quand même tombé", a fulminé le Belge. "Je suis sûr que la route n'a pas été nettoyée".

Campenaerts a souligné le rôle du vent qui a rendu la course plus dangereuse. Le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana) s'en est rendu compte à ses dépens: il a perdu le contrôle de son vélo en raison d'un trou dans la chaussée et a terminé sa course dans les barrières. Pour le troisième de l'édition 2018, également vainqueur de l'étape du col de la Loze dans le Tour de France, le Giro a duré moins de dix minutes.

Dans le match entre les favoris, Thomas a pris un net avantage, renforcé par le changement des conditions météo qui a pénalisé les derniers partants.

Le Britannique Simon Yates, parti avant lui, n'a cédé que 26 secondes. En revanche, la perte de l'Italien Vincenzo Nibali a dépassé la minute, celles du Néerlandais Steven Kruijswijk et du Danois Jakob Fuglsang ont approché la minute et demie.

Dimanche, la deuxième étape relie sur 149 kilomètres Alcamo à Agrigente où la course passe par la vallée des Temples avant la montée finale empruntée lors du Mondial 1994. La côte d'arrivée, longue de 3,7 kilomètres (à 5,3 %), avantage les puncheurs/grimpeurs.

© 2020 AFP