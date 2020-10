Angleterre: opération portes ouvertes pour Manchester United et Liverpool

L'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, dubitatif après la défaite face à Tottenham lors du match de Premier League à Old Trafford, le 4 octobre 2020

Londres (AFP)

Le champion en titre Liverpool et Manchester United ont vécu un dimanche après-midi des plus pénibles encaissant respectivement 7 buts face à Aston Villa (7-2) et 6 à domicile contre Tottenham (6-1), pour la 4e journée de Premier League.

. Liverpool explose en plein vol

Alors qu'ils restaient sur des prestations convaincantes et pleines d'autorité, Liverpool a volé en éclat défensivement face à Aston Villa qui a eu une réussite insolente.

Toute tentative d'analyse de ce match semble vaine et même Jürgen Klopp préférait en rire sur son banc après le 6e but inscrit par Jack Grealish (6-2, 66e), sur la troisième frappe déviée par un défenseur des Reds à finir au fond des filets.

Il avait laissé son équipe sur une prestation contre Arsenal en championnat (3-1) qu'il avait qualifiée d'"absolument exceptionnelle".

L'absence d'Alisson, blessé, dans les cages, ou de Sadio Mané, atteint du Covid-19, n'expliquent pas une performance désastreuse aussi bien derrière que devant, malgré le doublé de Mohamed Salah (33e, 60e).

Au sein du club de Birmingham, on peut toutefois relever le triplé de leur recrue Ollie Watkins en première période (4e, 22e, 39e) mais aussi la réalisation de Ross Barkley (55e) prêté cette semaine par Chelsea et qui, en tant que joueur formé à Everton, l'autre club de Liverpool, a signé des débuts rêvés sous ses nouvelles couleurs.

Les Reds n'avaient plus pris 7 buts en championnat depuis 57 ans.

Ils pointent à la 5e place du classement à trois longueurs d'Everton, seule équipe à avoir un bilan parfait et un calendrier à jour de 4 victoire en 4 matches.

Aston Villa, qui compte un match en moins, a pris 9 points sur 9 possibles et est 2e du classement.

. Manchester United humilié

Cinq matches joués cette saison et la crise couve déjà à Manchester United, ridiculisé par Tottenham sur sa pelouse après une prestation catastrophique.

Alors que Manchester United attend les arrivées d'Edinson Cavani et du latéral Alex Telles en provenance de Porto avant la fermeture des transferts, lundi à minuit, le mercato des Red Devils semble d'ores et déjà raté.

Et la prestation indigente aussi bien dans la détermination que dans le jeu de toutes les lignes fait ressurgir les doutes sur la capacité d'Ole Gunnar Solskjaer à tirer cette équipe vers le haut.

Tout avait pourtant démarré idéalement, avec un pénalty après seulement 29 secondes transformé par Bruno Fernandes (1-0, 2e).

Mais tout est ensuite parti à vau-l'eau, la défense multipliant les erreurs grotesques, comme lorsque Harry Maguire a tiré par le bras et fait tomber son coéquipier Luke Shaw sur l'égalisation de Tanguy Ndombele (1-1, 4e).

Le doublé de Son Heung-min (7e, 37e), le but de Harry Kane (30e), celui de Serge Aurier (51e) avec un Paul Pogba fautif avant de concéder un pénalty pour le 6e but et un doublé de Kane (79e), il n'y a rien à sauver de ce match.

L'expulsion sévère d'Anthony Martial pour une réaction d'humeur sur Erik Lamela (28e), n'excusera rien.

Manchester United, malgré un match en moins, se retrouve 16e avec 3 points et 11 buts encaissés et ressemble à nouveau à un club divisé avec une équipe à rebâtir.

. Leicester piégé, Arsenal recolle

Leader à la différence de buts avant cette journée, Leicester a connu son premier accroc de la saison face à West Ham, large vainqueur 3-0.

Privés de leur entraîneur David Moyes, en isolement depuis le 22 septembre après avoir été testé positif au Covid-19, les Hammers bien organisés et disciplinés ont défendu intelligemment avant de frapper en contre par Michail Antonio (1-0, 14e), Pablo Fornals (2-0, 34e) et Jarrod Bowen (3-0, 83e).

De son côté, Arsenal s'est relancé en dominant Sheffield United (2-1), qui n'a toujours pas marqué le moindre point.

Après un premier acte poussif, les Gunners ont frappé deux fois en trois minutes pour faire la différence sur une tête dans la lucarne de Bukayo Saka (1-0, 61e) et une frappe croisée de Nicolas Pépé, qui venait de rentrer (2-0, 64e).

Mikel Arteta regrettera peut-être la fin de match moins maîtrisée et la réduction du score par David McGoldrick (2-1, 83e), mais Arsenal a tenu bon.

Dans les autres matches de la journée, Wolverhampton a battu Fulham (1-0), dont le compteur reste bloqué à zéro point, et Southampton a pris le meilleur sur West Bromwich Albion (2-0).

