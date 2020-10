Marathon de Londres: l’Éthiopien Shura Kitata crée la surprise et remporte une édition particulière

Les stars mondiales du marathon avaient rendez-vous ce dimanche à Londres pour le marathon de Londres. Mais en raison de la pandémie de Covid-19, l’événement était réservé à l’élite de la discipline avec un parcours restreint autour de Buckingham Palace et des mesures sanitaires renforcées.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Coup de tonnerre sur le marathon de Londres : invaincu depuis sept ans, Eliud Kipchoge a craqué en fin de course et terminé seulement huitième, la victoire revenant à l'Éthiopien Shura Kitata à l'issue d'un sprint dantesque. Kitata l'a emporté en 2h 05 min 41 sec devant le Kényan Vincent Kipchumba et son compatriote Sisay Lemma.

L'Éthiopien âgé de 24 ans remporte ainsi sa première victoire majeure après avoir collectionné les places d'honneur : 2e à Londres et à New York en 2018, 4e à Londres et 5e à New York en 2019.

Chez les femmes, la Kényane Brigid Kosgei a remporté la course pour la deuxième année consécutive et conserve le record mondial.

Des conditions particulières

Pour sa 40e édition, le marathon de Londres n’aurait pas pu être plus différent : organisé avec six mois de retard, orphelin de ses 45 000 participants habituels et leurs tenues farfelues, sans Big Ben, le Tower Bridge ou même le moindre rayon de soleil. Un marathon à l’heure du coronavirus qui s’est déroulé en une vingtaine de tours en boucle, le long de St James’s Park et avec une arrivée sous les balcons du palais de Buckingham pour la petite centaine de professionnels présents.

Conscients de l’étrangeté de cette édition et des risques en pleine pandémie, les organisateurs ont insisté sur les mesures de sécurité renforcées et sur la « bulle sanitaire » créée autour des athlètes et leurs équipes d’encadrement.

Régulièrement testés avant et pendant leur séjour londonien, tous devaient aussi porter autour du cou un appareil connecté émettant des signaux sonores et lumineux en cas de non-respect des distances. Néanmoins, les participants l’ont tous enlevé durant le marathon qui s’est couru au coude-à-coude.

