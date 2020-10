La douleur des adducteurs

La prévention reste l’arme la plus efficace pour ne plus souffrir de douleurs aux adducteurs.

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport et médecin de l'équipe nationale de judo, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Cette semaine, il nous parle des douleurs aux adducteurs.

Certains de nos auditeurs se plaignent d’avoir régulièrement une douleur aux muscles adducteurs après l'effort, par exemple après une séance de musculation ou encore un match de football…. C’est quoi les « adducteurs » ?

Les adducteurs sont des muscles. Leur principal rôle est de permettre l'adduction, c'est-à-dire le mouvement rapprochant les membres auxquels ils sont raccordés du reste du corps.

Quand on parle de douleur aux adducteurs, il s'agit en général des muscles qui rapprochent la cuisse de l'axe du corps. "Les adducteurs permettent de resserrer les cuisses. Ils s'étendent du pubis au fémur et sont très puissants.

La douleur à l'adducteur correspond à une douleur du bas pubis et de l'intérieur de la cuisse. On distingue des douleurs sur le pubis, au niveau de l'insertion du tendon (tendinopathie) et des douleurs du muscle situé à l'intérieur de la cuisse voire les deux.

la blessure aux adducteurs peut aller de la simple inflammation à la rupture, en passant par différents grades de lésions.

Quelles sont les causes de cette blessure ?

Les douleurs aux adducteurs touchent essentiellement les sportifs faisant beaucoup appel à ces muscles (ex. : football, tennis, course à pied, danse). La douleur aux adducteurs peut être favorisée par un surmenage sportif, un changement de terrain, un étirement mal effectué.

Ces muscles situés à l’intérieur de la cuisse servent à verrouiller le bassin lorsque nous sommes debout ou en appui sur une jambe. Ils sont également sollicités en cas de flexion et de rotation externe de la hanche. La fatigue, une faiblesse musculaire ou un terrain en mauvais état peuvent faire subir trop de tension à ces muscles et provoquer de fortes douleurs.

La taille peut influencer la robustesse des adducteurs. Les personnes plus petites vont avoir tendance à moins "tirer" sur ces muscles alors que les personnes de grande taille ont des adducteurs plus tendus, donc plus faibles.

Comment soigner cette blessure ?

Un seul mot d’ordre : repos. Dès que la douleur commence à se faire sentir, arrêtez tout effort physique et reposez-vous jusqu’à sa disparition complète des symptômes. Chez certaines personnes, la glace atténue la douleur.

Vous pouvez masser la zone concernée deux fois par jour avec de l’huile de massage. Mal soignées, les douleurs aux adducteurs peuvent devenir chroniques. Vous pouvez demander conseil à votre pharmacien pour vous aider à soulager la douleur et, si elle persiste, consultez un médecin.

Quand la douleur s’est atténuée, commencez par faire du vélo en restant bien assis. Reprenez l’entrainement progressivement, en vous hydratant, et pensez à bien vous échauffer et vous étirer pour ne pas bouger à froid. Et gardez un bon sommeil !

Concernant le type de surface de votre terrain de sport, ne pas changer en permanence et privilégier un sol souple.

Pour vous étirer, avant et après l’exercice, asseyez-vous par terre, écartez les jambes et penchez-vous en avant le buste droit sans jamais atteindre le seuil de la douleur.

