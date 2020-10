Tour d'Italie: Caicedo en vainqueur, Thomas en souffrance à l'Etna

Le coureur de l'Education First Jonathan Caicedo vainqueur de la 3e étape du Tour d'Italie sur les penges de l'Etna, le 5 octobre 2020

L'Equatorien Jonathan Caicedo (Education First) a remporté la troisième étape du Tour d'Italie cycliste, lundi, sur les pentes de l'Etna, où le Portugais Joao Almeida (Deceuninck) a endossé le maillot rose de leader.

L'Etna, le volcan de Sicile, a condamné le favori gallois Geraint Thomas, le vainqueur du Tour de France 2018.

Diminué par une chute, Thomas a été distancé à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, avant même la montée finale sur le versant nord du volcan. Il a rallié l'arrivée avec plus de douze minutes de retard sur le vainqueur.

Un autre prétendant à la victoire finale, le Britannique Simon Yates, a perdu lui aussi du temps dans cette première arrivée au sommet. Le vainqueur de la Vuelta 2018 a cédé plus de trois minutes à ses rivaux directs.

A l'avant, Caicedo a distancé son dernier compagnon, le vétéran sicilien Giovanni Visconti, à 4 kilomètres de l'arrivée, sous la pluie fine tombant sur le Piano Provenzana.

L'Equatorien, un compatriote du dernier lauréat du Giro (Richard Carapaz), a enlevé à l'âge de 27 ans le plus grand succès de sa carrière depuis qu'il a intégré le WorldTour l'année passée.

Pour sa part, Thomas, le maillot déchiré sur le dos, a vécu un calvaire. Secouru dans un premier temps par le porteur du maillot rose, son coéquipier italien Filippo Ganna, le Gallois a souffert pour rejoindre l'arrivée au sein d'un groupe d'attardés.

Des favoris du Giro, le Danois Jakob Fuglsang et l'Italien Vincenzo Nibali ont pris l'avantage dans cette première grande ascension (18,6 km à 6,7 %). Ils sont arrivés dans le premier groupe de poursuite, à 51 secondes de Caceido, précédés toutefois par le Néerlandais Wilco Kelderman.

Mardi, les sprinteurs disposent d'une première occasion dans la 4e étape longue de 140 kilomètres entre Catane et Villafranca Tirrena. La course contourne l'Etna et se termine par 40 kilomètres de plat pour arriver au nord-est de la Sicile, sur le bord de la mer Thyrénienne.

