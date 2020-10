MMA: Conor McGregor, personnage de film et sujet de documentaire

Conor McGregor: Notorious, consacré à la superstar des arts martiaux mixtes (MMA), est sorti sur la plateforme Netflix ce 6 octobre 2020. Riche sur les heures de gloire de l’Irlandais à l’Ultimate Fighting Championship de 2013 à 2016, ce documentaire se montre toutefois peu éclairant sur la personnalité d’un athlète controversé et dont l’avenir sportif reste difficile à prévoir.

« Personne ne croyait en moi. Doutez de moi, maintenant. » Conor McGregor s’enfonce dans les entrailles de la gigantesque salle de spectacle T-Mobile Arena de Las Vegas. Nous sommes le 20 août 2016 et la superstar des arts martiaux mixtes (MMA) vient de prendre sa revanche sur Nate Diaz à l’Ultimate Fighting Championship (UFC). Boitillant avec ses béquilles, l’Irlandais répète frénétiquement : « Surprise, le roi est de retour. »

La scène, captée pour un documentaire sorti en 2017 mais mis en ligne par Netflix ce 6 octobre 2020, ravira sans doute les fans du « Notorious » (« l’illustre », en anglais), et ils sont nombreux. Durant 90 minutes, Conor McGregor: Notorious revient en long, en large et en travers sur les heures de gloire de l’intéressé à l’UFC, de 2013 à 2016, même si sa victoire face à Eddie Alvarez n’est que brièvement mentionnée à la fin.

Charles Thiallier, journaliste français basé à Dublin, a écrit un ouvrage sur le personnage, Conor McGregor – Obsessions, sorti en mai 2020 aux éditions Hugo Sport. Il avait vu le film en salle en Irlande : « J’avais été un peu déçu parce que je trouvais qu’on n'apprenait pas grand-chose sur lui. Il y a quelques images de lui à ses débuts, quelques moments où il s’exprime lorsqu’il est jeune, avant qu’il ne devienne millionnaire. Il y a beaucoup d’images connues de ses combats contre Nate Diaz et José Aldo. Il y a un peu une dimension show-off [frime, Ndlr], comme disent les Américains, où McGregor se met beaucoup en avant avec ses voitures et ses millions, ce qu’il fait déjà beaucoup sur Instagram. […] C’était quelque chose qu’il faisait pour, une nouvelle fois, écrire son histoire à sa façon. »

Une success story qui a dérapé

La success story a toutefois depuis dérapé. Le documentaire s’arrête juste avant sa très lucrative défaite d’août 2017, face au grand champion américain de boxe Floyd Mayweather. La suite de sa carrière, de 2017 à 2020 ? Des incidents et polémiques à répétition : des arrestations pour excès de vitesse ou agressions de fans, en passant par des soupçons d’agression sexuelle relayés par la presse américaine notamment. Conor McGregor a d’ailleurs passé deux jours en garde à vue en Corse à la mi-septembre, suite à « des soupçons d'exhibition et agression sexuelles ».

Sur le terrain sportif, Conor McGregor s’est surtout signalé il y a pile deux ans par une cuisante et très médiatisée défaite face à Khabib Nurmagomedov, pour son grand retour à l’UFC après deux années d’absence. Une bagarre générale avait éclaté après que le Russe, excédé par des semaines d’insultes, avait bondi hors de la cage de combat. Les deux protagonistes avaient ensuite été suspendus plusieurs mois. Ce débordement ponctuait une histoire débutée en avril 2018, lorsque l’Irlandais et son entourage avait saboté un événement presse de l’UFC centré sur un match de Nurmagomedov pour le titre de champion des poids légers.

Avant ce combat face à Nurmagomedov « il n’était plus du tout dans le même état d’esprit qu’au début de sa carrière, souligne Charles Thiallier. C’est presque logique. Il a bâti une fortune et un empire qu’il n’aurait jamais pu espérer bâtir. Il était vraiment arrivé au top, au bout de quelque chose ».

Un avenir sportif incertain

Blessé dans son orgueil après son revers face à Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor a toutefois tenté de se relancer à l’UFC. En janvier 2020, il a signé une victoire expéditive en 40 secondes face à l’Américain Donald Cerrone. Plus humble et moins provocateur, l’Irlandais assurait alors vouloir enchaîner les combats. Mais la pandémie de Covid-19 est passée par là et l’icône irlandaise a annoncé une nouvelle fois sa retraite sportive, en juin 2020.

« Ce n’était pas souhaité au départ, estime cependant Charles Thiallier. Après sa victoire contre Cerrone, il dit immédiatement qu’il veut faire encore deux combats en 2020. Et puis en mars, il y a eu le coronavirus. L’UFC a dû organiser ses événements à huis-clos. L’UFC ne voulait pas trop que McGregor se batte à huis-clos parce que ça lui aurait fait des revenus en moins puisque McGregor ramène beaucoup de spectateurs dans les salles ».

En froid avec l’UFC un temps donné, Conor McGregor a alors multiplié les projets de son côté : un combat de MMA face à Dustin Poirier fin 2020, un autre de boxe anglaise face à la légende philippine Manny Pacquiao en 2021… « Le combat de charité contre Poirier, c’est juste de la communication, lance Charles Thiallier. Je pense qu’il met la pression sur l’UFC. Si vous le suivez sur Instagram, vous verrez qu’il est très affuté. Il s’entraîne beaucoup. Je crois qu’il est prêt à se battre. Il a réglé ses comptes avec l’UFC et son patron Dana White récemment. Il veut chauffer ses fans et le public pour dire ‘je suis prêt, donnez-moi quelque chose et je vais me battre’ ». Les médias spécialisés en MMA spéculent désormais sur la tenue du combat McGregor-Poirier sous l’égide de l’UFC. Pour le plus grand plaisir de ses admirateurs qui se sont délectés du documentaire sur Netflix. Et ne demandent qu’à voir la suite de sa success story.

