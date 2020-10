Football: la Fifa va ouvrir une antenne à Paris

La Fifa va ouvrir début 2021 une antenne à Paris, après « accord » lundi 5 octobre entre le président français Emmanuel Macron et le patron de l'instance Gianni Infantino, a annoncé ce mardi l'organisation reine du football mondial. Il s'agit « de consolider ses relations avec la France et la francophonie, ainsi que l'UNESCO et l'Agence française de développement » pour l'instance basée à Zurich, qui n’a pas précisé le nombre de salariés concernés et leur activité. Les équipes de « Choose France », le programme français destiné à attirer les investisseurs étrangers, doivent désormais travailler aux « modalités opérationnelles » de cette implantation, écrit la Fifa dans un communiqué. Fondée à Paris en 1904 par les fédérations française, belge, néerlandaise, espagnole, suédoise, suisse et danoise de football, présidée de 1920 à 1954 par le père français de la Coupe du Monde Jules Rimet, la Fifa est installée en Suisse depuis 1932.