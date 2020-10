Football: positif au Covid-19, Shaqiri ne fera pas son retour en sélection

L'ailier suisse de Liverpool Xherdan Shaqiri a été testé positif au Covid-19 et manquera donc son retour programmé en sélection après 16 mois d'absence, a annoncé mardi 6 octobre la Fédération suisse de football (SFV). Il est le troisième joueur des Reds testé positif en une semaine, après le nouveau milieu de terrain espagnol Thiago Alcantara et l'attaquant sénégalais Sadio Mané, tous deux placés en quarantaine. Le joueur de 28 ans, moteur créatif de la Suisse avec Granit Xhaka, n'avait plus joué en sélection depuis juin 2019 et s'était notamment déclaré indisponible à l'automne dernier alors qu'il tentait de se relancer avec Liverpool. L’international aux 82 sélections devrait manquer à la fois la rencontre amicale contre la Croatie, mercredi 7 octobre, et les deux matches de Ligue des nations contre l'Espagne samedi et l'Allemagne mardi.