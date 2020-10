Amical: une Italie expérimentale écrase la Moldavie 6-0

Publicité Lire la suite

Rome (AFP)

Une Italie expérimentale, sans ses titulaires habituels, s'est baladée face à une bien faible Moldavie (6-0), mercredi à Florence, l'occasion pour les nouveaux de se montrer et pour El Shaawary de signer son premier doublé avec les Azzurri.

Cette équipe B, sans Verratti, Immobile, Chiesa, Bonucci et consorts, a poursuivi sa série d'invincibilité avec désormais 17 matches consécutifs sans défaite (14 victoires, 3 nuls).

Mais l'essentiel n'était pas là pour le sélectionneur Roberto Mancini: avant les deux matches de Ligue des Nations en Pologne et face aux Pays-Bas, il a profité de cet amical pour s'offrir une large revue des troupes et impliquer très largement son groupe à huit mois de l'Euro-2021.

"J'ai vu beaucoup de choses intéressantes. On a eu quelques difficultés au départ, mais c'est assez normal étant donné tous les changements de joueurs, mais la mentalité est bonne, ça s'est bien passé", a-t-il souligné après le match sur la RAI.

Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenhua), à qui il a confié le brassard de capitaine, lui a rendu ce signe de confiance par un doublé, son premier en équipe nationale, en subtilité pour le premier (30e) et d'une tête rageuse pour le second (45+1e) qui permettait à l'Italie de gagner les vestiaires avec cinq buts d'avance.

La soirée aura été celle des premières: premier but en sélection pour le milieu de la Roma Bryan Cristante (18e), première sélection et premier but pour l'attaquant de Sassuolo Francesco Caputo (23e), premier but pour son coéquipier de Sassuolo Domenico Berardi (72e) et premières sélections pour le gardien de Cagliari Cragno, entré en seconde période.

L'Italie retrouvera un visage plus connu pour la suite de cette période internationale chargée. Avec notamment les retours de Bonucci et Chiellini, qui étaient à l'isolement avec leurs partenaires à l'hôtel de la Juventus depuis samedi après deux cas de Covid-19 dans le club mais ont reçu mercredi soir l'autorisation de rejoindre la sélection.

En tête de son groupe en Ligue des nations après les matches de septembre, l'Italie (4 points) se déplace dimanche en Pologne (3 pts) puis accueillera dans une semaine les Pays-Bas (3 pts) à Bergame.

