Athlétisme: records du monde pour Letesenbet Gidey (5.000) et Joshua Cheptegei (10.000m)

L'Éthiopienne Letesenbet Gidey et l'Ougandais Joshua Cheptegei sont entrés dans l'histoire de l'athlétisme, ce 7 octobre 2020 à Valence (Espagne), avec les records du monde respectifs du 5.000m féminin et du 10.000m masculin. JOSE JORDAN / AFP

Letesenbet Gidey et Joshua Cheptegei ont signé deux performances marquantes en athlétisme, ce 7 octobre 2020 à Valence en Espagne. Avec un chrono de 14 minutes, 6 secondes et 62 centièmes, l'Éthiopienne a battu le record du monde du 5.000 m détenu par sa compatriote Tirunesh Dibaba depuis 2008. L’Ougandais, lui, a effacé la référence établie en 2005 par l’Éthiopien Kenenisa Bekele sur 10.000 mètres, avec un temps de 26 minutes et 11 secondes.