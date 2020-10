Foot: l’équipe de France humilie une Ukraine très affaiblie

Face à l'Ukraine, Olivier Giroud a fêté sa 100e sélection et est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France derrière Thierry Henry (51 buts).

L’équipe de France de football a battu 7-1 une sélection ukrainienne très affaiblie par les forfaits, ce 7 octobre 2020 à Saint-Denis, en match de préparation. L’attaquant Olivier Giroud en a profité pour dépasser Michel Platini en devenant le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

Les Français ont vécu une soirée très tranquille avant d’affronter le Portugal le 11 octobre et la Croatie le 14 octobre, en Ligue des nations européenne de football. Dans un Stade de France quasi-vide – seuls 1.000 spectateurs étaient autorisés dans cette enceinte de 80.000 places – les Bleus se sont préparés face à une sélection ukrainienne très affaiblie par des forfaits liés aux blessures et à des cas de Covid-19.

Soirée marquante pour Camavinga et Giroud

Le rare public a pu assister à deux moments marquants, ce 7 octobre 2020. À la 9e minute, Eduardo Camavinga est en effet devenu le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de l’équipe de France, à l’âge de 17 ans et 11 mois, derrière Maurice Gastiger contre la Suisse le 8 mars 1914 (17 ans et 5 mois). Alors que le ballon navigue dans la surface adverse, le milieu de terrain le loge dans le petit filet opposé d’une chandelle astucieuse : 1-0.

Puis, aux 24e et 34e minutes, Olivier Giroud, qui fête alors sa 100e sélection, égale puis dépasse le nombre de buts marqués par Michel Platini (41) chez les tricolores. L’avant-centre double d’abord la mise d’une superbe frappe enroulée du pied gauche qui finit sa course dans la lucarne opposée (2-0). Puis celui qui est capitaine pour l’occasion s’offre un doublé ; il reprend de la tête une frappe d’Houssem Aouar repoussée par le portier adverse (3-0).

L’attaquant rate même de peu l’occasion de se rapprocher un peu plus du record de Thierry Henry (51 buts) lorsque, sous sa pression, le jeune défenseur Vitaliy Mykolenko marque contre son camp de la tête : 4-0, 39e.

Un match à sens unique

À la pause, le match semble déjà plié. Le score aurait même pu être plus lourd si Anthony Martial (14e, 38e), Corentin Tolisso (30e) et Aouar (44e) avaient concrétisé leurs franches occasions.

Didier Deschamps, le sélectionneur des champions du monde en titre, décide donc d’effectuer trois changements, avec notamment l’entrée en jeu de Mike Maignan à la place d’un Steve Mandanda peu sollicité en première période. Pour sa première chez les A, le portier n’est toutefois pas gâté : il s’incline sur une frappe subtile de Viktor Tsygankov (4-1, 52e) avant d’être sauvé de justesse par son montant droit sur une tentative d’Oleksandr Zubkov (54e).

Un passage à vide toutefois sans grande conséquences puisqu’à la 65e minute, Tolisso creuse à nouveau l’écart d’un tir enroulé (5-1). Le milieu de terrain a profité d’une géniale remise de Kylian Mbappé, entré en jeu peu avant. Ce dernier s’illustre ensuite à son tour sur une percée au sein d’une défense ukrainienne larguée : 6-1, 82e. Enfin, Antoine Griezmann, lui aussi sorti du banc de touche, profite d’un tir dévié pour clore le festival : 7-1, 89e.

