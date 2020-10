Football: Mesut Özil à la rescousse pour sauver la mascotte d'Arsenal

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Mesut Özil, milieu de terrain d'Arsenal, a proposé de payer le salaire de Jerry Quy alias « Gunnersaurus », la mascotte du club depuis 27 ans, victime des coupes budgétaires décidées par le club. « J'étais si triste que Jerry Quy, aussi connu comme notre célèbre et loyale mascotte Gunnersaurus, qui fait partie intégrante du club, était licencié après 27 ans », a tweeté l’Allemand. « En conséquence, je propose de rembourser à Arsenal la totalité du salaire de notre grand gars vert aussi longtemps que je serai un joueur d'Arsenal », a ajouté l'ex-international allemand de 31 ans, en tweetant le hashtag #JusticeForGunnersaurus. Arrivé à Arsenal en 2013, Mesut Özil n'est plus apparu sous le maillot des Gunners depuis l'interruption de la saison 2019/2020 en mars pour cause de pandémie de Covid-19, mais son salaire est estimé à 300 000 livres sterling par semaine (330 000 euros), ce qui en fait le plus gros salaire du club.