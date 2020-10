Perquisitions à la Fédération allemande de football pour soupçons de fraude fiscale

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La justice allemande a perquisitionné ce mercredi 7 octobre les locaux de la Fédération allemande de football (DFB) ainsi que les domiciles de plusieurs « actuels et anciens responsables » dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale. Six anciens et actuels responsables sont visés par l'enquête pour « fraude fiscale dans des cas particulièrement graves » selon le parquet de Francfort. Leurs noms n'ont pas été rendus publics. Ils sont accusés d'avoir « sciemment mal déclarés » au fisc des revenus publicitaires des années 2014 et 2015 pour éviter à la DFB de payer près de 4,7 millions d'euros d'impôts, selon un communiqué.