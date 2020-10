XV de France: cinq nouveaux pour retrouver le niveau contre Galles

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié (g) et le manager des Bleus Raphaël Ibanez, le 7 octobre 2020 à Marcoussis

ne liste de 31 noms et cinq joueurs à 0 sélection. Le sélectionneur de l'équipe de France Fabien Galthié a livré sa première liste depuis sept mois pour affronter le pays de Galles, le 24 octobre, sept mois après le dernier match des Bleus.

Fabien Galthié et le manager des Bleus Raphaël Ibanez le clament depuis leur prise de fonction: ils souhaitent s'appuyer sur la même ossature durant toute leur mandature, qui doit les guider jusqu'à la Coupe du monde 2023.

Ce n'est donc pas étonnant si, du XV de départ qui a chuté à Murrayfield (28-17) en mars, seuls manquent l'ailier de Clermont Damian Penaud, blessé, et le pilier de Bordeaux-Bègles Jefferson Poirot, parti à la retraite.

"Cette sélection a pris un peu d'âge (6 mois) et un peu de sélections (4 matches) en moyenne", a expliqué Galthié.

Penaud souffre d'une entorse tibio-fibulaire d'une cheville et le club auvergnat avait d'ailleurs annoncé dès lundi que le joueur de 24 ans (17 sélections) serait absent entre six et huit semaines.

En juin, Poirot (27 ans, 36 sélections), lui, a expliqué qu'il voulait se concentrer sur son club, ne s'estimant pas à 100% avec l'équipe de France.

Les Bleus affrontent le XV du Poireau le 24 au Stade de France, en match de préparation avant de boucler le Tournoi des six nations 2020 avec leur rencontre en retard contre l'Irlande, la semaine suivante, le 31.

Chez les petits nouveaux, figurent le pilier George-Henri Colombe Reazel (Racing 92), le deuxième ligne Killian Geraci (Lyon), le centre Selevasio Tolofua (Toulouse), l'ailier Arthur Retière (La Rochelle) et le centre Olivier Klemenczak (Racing 92).

- Klemenczak et Colombe Reazel -

Mais tous ne sont pas logés à la même enseigne: Geraci, Tolofua et Retière sont déjà passés par Marcoussis dans le groupe élargi. Seuls Klemenczak et Colombe Reazel n'ont jamais été appelés en A.

"Olivier Klemenczak est bon et régulier au Racing, c'est ce qui nous plaît. On l'avait dans notre liste depuis notre prise de fonctions. On voulait quatre centres et la blessure de Hériteau nous pousse à donner sa chance à Klemenczak", a expliqué Galthié.

Le sélectionneur a également confié que Colombe Reazel était "dans nos radards depuis un certain temps". A 22 ans, le jeune pilier du Racing 92 effectue un début de saison probant sous les couleurs du finaliste de la Coupe d'Europe de rugby.

"Colombe est en phase avec ce qu'on recherche dans le profil des joueurs. Si Laurent Travers lui fait confiance au Racing, ce n'est pas un hasard. Colombe est dans les radars depuis un moment. Il a été formé aux joutes de la Pro D2 (Nevers, NDLR) et ce parcours me plaît. Il rentre logiquement dans notre groupe et aura, dans un futur proche, la possibilité de se développer", a-t-il ajouté.

Après avoir affronté le pays de Galles et l'Irlande, les Français s'attaqueront à l'Autumn Nations Cup, une compétition à huit avec les Six nations, ainsi que les Fidji et la Géorgie.

Les Français affronteront les Fidji (15 novembre), l'Ecosse (22 novembre) et l'Italie (28 novembre) dans le groupe B, avant de défier en match de classement une équipe de la poule A, celle de l'Angleterre, de l'Irlande et du pays de Galles.

A moins que la bataille judiciaire entre la LNR et la FFR, autour de la mise à disposition des internationaux, ne change la fameuse "flèche du temps" de Fabien Galthié.

La liste:

Piliers: Cyril Baille (Stade toulousain, 20 sél.), Jean-Baptiste Gros (Toulon, 2 sél.), Demba Bamba (Lyon, 11 sél.), George-Henri Colombe (Racing 92, 0 sél), Mohamed Haouas (Montpellier, 4 sél.)

Talonneurs: Camille Chat (Racing 92, 27 sél.), Julien Marchand (Stade toulousain, 6 sél), Peato Mauvaka (Stade toulousain, 4 sél.)

Deuxièmes lignes: Bernard Le Roux (Racing 92, 41 sél.), Paul Willemse (Montpellier, 9 sél), Killian Geraci (Lyon, 0 sél.), Romain Taofifenua (Toulon, 17 sél.), François Cros (Stade toulousain, 6 sél.)

Troisièmes lignes: Charles Ollivon (Toulon, 15 sél.), Cameron Woki (Bordeaux-Bègles, 2 sél.), Dylan Cretin (Lyon, 2 sél.), Gregory Aldrittt (La Rochelle, 15 sél.), Selevasio Tolofua (Stade toulousain, 0 sél.)

Demis de mêlée: Antoine Dupont (Stade toulousain, 24 sél.), Baptiste Serin (Toulon, 37 sél.)

Ouvreurs: Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles, 5 sél.), Romain Ntamack (Stade toulousain, 16 sél.)

Centres: Arthur Vincent (Montpellier, 4 sél.), Gaël Fickou (Stade français, 55 sél.), Olivier Klemenczak (Racing 92, 0 sél.), Virimi Vakatawa (Racing 92, 24 sél.)

Ailiers: Vincent Rattez (Montpellier, 5 sél.), Teddy Thomas (Racing 92, 19 sél.), Arthur Retière (La Rochelle, 0 sél.)

Arrières: Anthony Bouthier (Montpellier, 4 sél), Thomas Ramos (Stade toulousain, 11 sél.).

