Ben Arfa: "Dès que j'ai vu que l'entraîneur était Jean-Louis Gasset..."

Bordeaux (AFP)

"Avec Jean-Louis Gasset, c'est humain, il y a de bonnes énergies", a déclaré jeudi le milieu offensif Hatem Ben Arfa pour expliquer jeudi lors de sa présentation officielle son choix de rejoindre Bordeaux où il entend avant tout reprendre du plaisir.

Ben Arfa, qui a côtoyé Gasset en équipe de France lorsque celui-ci était l'adjoint du sélectionneur Laurent Blanc (2010-2012), a juré de "rendre la confiance" qui lui était donnée.

Q: Comment s'est passée votre venue à Bordeaux? Est-ce que cela a été compliqué?

R: "Ce n'était pas compliqué. Dès que j'ai vu que l'entraîneur était Jean-Louis Gasset, ça m'a donné l'idée de travailler avec ce coach, car j'aime beaucoup sa philosophie d'homme et d'entraîneur. Bordeaux reste un club historique, beaucoup de grands joueurs y sont passés, c'est un grand nom dans le championnat français. Il n'y a pas eu de difficultés à venir. On était en contact depuis un mois, un mois et demi. Dans ma tête, je savais que je voulais venir ici. Après, je savais qu'il y avait des difficultés au club. J'ai attendu et au final, ça s'est fait et je suis très content d'être venu."

Q: Comment caractérisez-vous votre relation avec Gasset, qui semble être la principale raison de votre venue?

R: "C'est humain. Déjà j'aime beaucoup la façon dont il fait jouer ses équipes. Il est porté beaucoup vers l'offensif, il aime créer le jeu, du surnombre sur l'adversaire. Sur ce point, c'est une relation de jeu. En tant qu'homme, je l'ai connu en équipe de France et j'avais senti de bonnes énergies. Pour moi, ça reste un entraîneur avec beaucoup de valeurs."

Q: Où en êtes-vous physiquement?

R: "Très bien. Super bien."

Q: Comment avez-vous vécu cette dernière saison un peu tronquée à Valladolid?

R: "Le Covid a foutu le bazar à tous les niveaux, même à mon petit niveau cela a été très compliqué. Mais Valladolid a été une expérience positive dans l'ensemble. J'ai appris une nouvelle langue, j'ai côtoyé de nouvelles personnes, une nouvelle culture. Le temps n'a pas permis que je puisse m'y imposer mais dans ma tête, ça reste une période positive et je suis vraiment content d'être passé là-bas. J'ai vécu de belles journées, de beaux entraînements, de beaux matches, un nouveau championnat. Maintenant, je suis content d'être aux Girondins, de travailler avec un nouveau directeur sportif, un nouveau président, un nouveau coach. Je me suis bien senti humainement avec eux, ce qui est important pour moi car je fonctionne avant tout avec des personnes qui ont des valeurs humaines."

Q: Le plaisir va-t-il guider votre retour?

R: "Bien sûr, c'est normal, ça ne va pas changer même si les stades sont vides. Gagner, prendre du plaisir. En prenant du plaisir, on devient plus compétiteur, plus performant automatiquement. Cela ne va pas changer. Je vais essayer de rendre la confiance que l'on me donne. Plus on t'en donne, plus tu as de responsabilités, plus tu as envie de la rendre."

Q: Comment le vestiaire vous a-t-il accueilli ce matin? On vous a vu très proche de Yacine Adli...

R: "Très bien, je connais beaucoup de personnes comme Paul Baysse, Jimmy Briand, Benoît Costil, Laurent Koscielny, ça facilite forcément l'intégration."

Q: Vous parlez de plaisir mais n'y a-t-il pas aussi l'envie de prouver, à 33 ans, que vous êtes encore performant ?

R: "Non, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Je suis vraiment dans l'optique que l'on fasse quelque chose collectivement, qu'on aille le plus haut possible, qu'on ait de l'ambition, un projet tous ensemble et que le club, les supporteurs, tout le monde, tirent dans le même sens. C'est l'aventure humaine et après le sportif viendra automatiquement parce que tout a été mis en place pour que cela se passe bien."

Propos recueillis en conférence de presse

© 2020 AFP