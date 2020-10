Top 14: Bayonne déjà séduit par la bonne pioche Germain

Publicité Lire la suite

Bayonne (AFP)

A peine arrivé et déjà indispensable. Arrière de premier rang et buteur hors pair, le néo-Bayonnais Gaëtan Germain apporte un écot considérable au bon début de l'Aviron en quête de troisième succès vendredi (20h45) contre La Rochelle.

Depuis le temps, le geste est bien rodé, précis et fait souvent mouche. Sauf jeudi midi où le Drômois de 30 ans, taquin et sourire aux lèvres, a visé le spécialiste de la touche Antoine Battut en train de répondre à la presse en bord de terrain.

Trois tentatives, trois échecs, de peu et heureusement, tout l'inverse de sa réussite vendredi dernier à Paris où il a passé ses six coups de pied, inscrit un essai sur interception et permis à l'Aviron de l'emporter (26-19).

Il est encore trop tôt pour parler d'adaptation réussie, mais après seulement trois journées, Germain est déjà dans les clous fixés. "On l'a pris pour qu'il nous apporte de l'efficacité dans les tirs au but, avec son gros jeu au pied", indiquait cet été son manager Yannick Bru, conscient d'en avoir cruellement manqué au creux de l'hiver dernier, avant l'arrivée de l'ouvreur Maxime Lafage, actuellement blessé.

L'ancien entraîneur des Bleus insiste alors pour l'attirer mais son club, Grenoble (Pro D2), en lice pour la remontée, refuse de le lâcher en cours de saison. Le gel des championnats pendant la pandémie profite à l'Aviron qui revient à la charge et le signe deux ans, plus une troisième année en option.

"Bayonne, c'est une ferveur, une région rugby, explique Germain, conseillé dans son choix de la Côte basque par ses amis et anciens équipiers au CAB, Arnaud Mignardi et Matthieu Ugalde. Le club surfait sur la montée au moment des contacts. C'est un bon projet, avec un club sur une dynamique ascendante. C'est top".

- Spécialiste du maintien -

C'est le Top 14, aussi, pour celui qui venait de descendre d'un cran avec les Isérois, après un parcours complet au plus haut niveau. Car avant le FCG (2018-2020), il y a eu Brive (2013-2018), le Racing (2011-2013) et Bourgoin (2010-2011). Soit une carrière entière, ou presque, à jouer le maintien.

"C'est un constat, sourit-il. J'ai souvent signé dans des clubs qui cherchaient à se sauver et donc à se rassurer dans le secteur du jeu au pied. C'est hyper stressant mais quand on arrive à se maintenir, c'est un bonheur, une saveur, une magie, peut-être pas équivalente à un titre, mais c'est une délivrance géniale, notre titre à nous. Si je peux revivre des moments comme ça..." Pas sûr que les supporters ciel et blanc, en habitués, aient les mêmes envies.

En sport, on a souvent des étiquettes. Germain, de par son parcours d'ancien footballeur, assume la sienne: buteur, et ce n'est pas réducteur. "J'ai gardé mon geste du foot au rugby, avec une frappe un peu sur le côté, reconnait cet ancien défenseur central. C'est ce qui a fait ma grande force et j'en suis assez content".

Beaucoup sur les bords de la Nive ont en mémoire cette +Germain dépendance+, à son comble durant ses années brivistes. "C'était le style de jeu qui voulait ça. On avait des guerriers qui proposaient du combat et de l'occupation. On était efficace. Ça nous a plutôt réussi", relate celui qui a quand même beaucoup évolué à Grenoble au contact de l'ancien centre Stéphane Glas.

"Je prends du plaisir offensivement, j'aime attaquer, jouer... Je suis capable de faire autre chose que taper dans le ballon", conclut-il.

