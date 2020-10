France-Portugal: De l'Euro-2016, beaucoup de rescapés et une poignée d'exilés

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Que reste-t-il de la finale de l'Euro-2016 remportée par les Portugais (1-0 a.p.), en plus des regrets français? A l'heure de la revanche, dimanche en Ligue des nations à Saint-Denis, la moitié des finalistes officie encore activement parmi les deux sélections.

De rares acteurs du sommet européen, disputé le 10 juillet 2016 déjà au Stade de France, se sont éloignés depuis de la Selecção et des Bleus, dont deux définitivement.

. Ils sont toujours là

Des 28 joueurs ayant foulé la pelouse ce soir-là, ils sont une quinzaine à toujours figurer régulièrement dans l'effectif des deux sélections, en plus bien sûr des deux intouchables sélectionneurs Didier Deschamps et Fernando Santos.

Côté français, Hugo Lloris n'a pas quitté son brassard de capitaine. Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Paul Pogba continuent de former l'ossature des Bleus, même si ce dernier a connu de nombreuses blessures qui l'ont empêché de porter la tunique tricolore la saison dernière.

Les attaquants Kingsley Coman et Anthony Martial, absents de leur côté au Mondial-2018, sont bien revenus ces dernières semaines tandis que Moussa Sissoko, absent ce mois-ci, est encore régulièrement appelé.

Chez les Portugais, la charnière défensive José Fonte - Pepe reste toujours présente, même si le jeune Ruben Dias perturbe la hiérarchie des titulaires. Le même phénomène se produit avec le gardien de l'Euro Rui Patricio, remplacé en septembre par le Lyonnais Anthony Lopes, mais aligné mercredi contre l'Espagne (0-0) en amical.

Le latéral Raphaël Guerreiro et la superstar Cristiano Ronaldo sont eux toujours indiscutables, au contraire des milieux William Carvalho et Renato Sanches, plus souvent remplaçants. Le joueur de Wolverhampton Joao Moutinho apparaît lui plus régulièrement dans le onze de départ, alors qu'il avait commencé la finale 2016 sur le banc.

. Ils se sont éloignés

Chez les Bleus, même s'ils sont revenus après l'Euro, André-Pierre Gignac (Tigres/Mexique) et Dimitri Payet (Marseille) sont loin de la sélection depuis quelques années. Pour le défenseur Laurent Koscielny (Bordeaux), blessé juste avant le Mondial-2018, la fin fut plus triste, avec l'arrêt de sa carrière internationale annoncé à l'automne suivant le sacre en Russie.

Toujours aux portes de l'équipe de Deschamps, Blaise Matuidi et Samuel Umtiti sont néanmoins en difficulté. Le premier vient de s'exiler à l'Inter Miami, le second manque de temps de jeu à Barcelone et enchaîne les blessures.

Le héros portugais de la finale, Eder (32 ans), auteur du but du sacre, s'est exilé au Lokomotiv Moscou et n'a plus enfilé le maillot international depuis novembre 2018. Même constat pour l'attaquant Nani, qui évolue désormais à Orlando (MLS) et est absent de la sélection depuis 2017.

Quant à Cédric Soares, Adrien Silva, Joao Mario et le vétéran Ricardo Quaresma, ils n'ont plus été vus en Selecção depuis 2018.

. Ils ont raccroché les crampons

Quatre ans après le titre décroché, aucun Portugais n'a pris sa retraite. Côté tricolore, en revanche, deux joueurs sont désormais loin des terrains. Le latéral droit Bacary Sagna n'a plus de club depuis la fin de son bail à l'Impact Montréal fin 2019. Patrice Evra a lui mis un terme à sa carrière en juillet 2019, après quelques années à Marseille puis West Ham.

Composition des équipes lors de France-Portugal en finale de l'Euro-2016 (1-0 a.p.), le 10 juillet 2016 au Stade de France:

France: Lloris - Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra - Pogba, Matuidi - Sissoko (Martial 110e), Griezmann, Payet (Coman 58e) - Giroud (Gignac 78e)

Portugal: Patricio - Cédric, Pepe, Fonte, R. Guerreiro - W. Carvalho, R. Sanches (Eder 79e), A. Silva (João Moutinho 66e), J. Mario - Nani, Ronaldo (Quaresma 25e).

