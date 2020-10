Ligue des champions d'Asie: joueur iranien suspendu pour geste raciste, fans en colère

Isa Alkasir, attaquant du club iranien Persepolis, est suspendu pour six mois par la Confédération asiatique de football (AFC) après avoir commis un geste jugé raciste contre le club ouzbek Pakhtakor le 30 septembre dernier. Les supporters de l’équipe iranienne dénoncent la décision de l’AFC et pointent du doigt l’influence de l’Arabie Saoudite.

Un geste et des polémiques. Le 30 septembre dernier, lors du quart de finale entre le club iranien Persepolis et le club ouzbek Pakhtakor, à Doha au Qatar, l’attaquant iranien Isa Alkasir, a mimé, avec ses mains, des yeux en amandes.

Accusé de racisme pour ce geste, Isa Alkasir est suspendu six mois par la Confédération asiatique de football (AFC) quelques heures avant la demi-finale contre le club saoudien Al-Nassr. « Le comité de discipline et d'éthique de l'AFC a décidé de suspendre Isa Alkasir, le joueur du club iranien de Persepolis, de toute activité liée au football pendant une période de 6 mois, conformément à l'article 58.1 du règlement de discipline et d'éthique (édition 2019), de sorte que la suspension sera mise en œuvre avec effet immédiat », indique l’AFC dans son communiqué le 3 octobre. Le joueur est également condamné à une amende de 10 000 dollars pour acte de discrimination.

Un geste dédié à son neveu

« Son geste n’était absolument pas raciste ! », s’exclame une supportrice de Persepolis. « Il faisait déjà ce geste lorsqu’il était joueur au Sanat-e Naft (club basé dans la ville d’Abadan en Iran, ndlr) (…) pourquoi ne lui a-t-on pas reproché à cette époque ? », s’interroge-t-elle.

De nombreux supporters iraniens ont défendu le joueur en postant des vidéos où l'on voit le footballeur faire le même geste, comme une célébration après avoir marqué un but, pendant un match national. Pour montrer leur soutien, d’autres internautes se sont pris en photo, les mains étirant leurs yeux, imitant ainsi le geste du footballeur : « Le bonheur, après (le match contre) les Saoudiens, façon Alkasir », écrit ainsi cesupporter sur Instagram.

« C’est la pire injustice que l’AFC ait faite à Persepolis ! Pourquoi tant de discrimination ? (…) Pourquoi quand Messi et d’autres joueurs comme lui, font ce même geste on ne les qualifie pas de racistes ? Dès que c’est un footballeur iranien membre d’une des meilleures équipes d’Asie, ça change tout ! », s’exclame indignée Mona, supportrice de l’équipe téhéranaise. Plusieurs internautes ont en effet posté des photos de l'Argentin Lionel Messi avec le même geste que le joueur iranien.

Isa Alkasir, a lui-même précisé à la télé iranienne que ce geste, à chaque but, est dédié à son neveu qui a des yeux en amandes. Le site Team Melli rappelle cependant que le joueur de 30 ans a déjà plusieurs fois reçu des cartons jaunes pour ses « buts assez excentriques ». Selon le site, le joueur aurait par exemple enlevé son t-shirt après avoir marqué lors d’un autre rencontre de l’AFC.

Les fans dénoncent l’influence saoudienne

Mais pour les supporters iraniens, la décision de suspension a été prise sous l’influence de l’Arabie Saoudite dans le but d’affaiblir l’équipe iranienne juste avant le match contre l’équipe saoudienne Al-Nassr, le 3 octobre.

Isa Alkasir est en effet considéré comme un des meilleurs attaquants de l’équipe. « Nous pensons que c’est pour les pots-de vin, l’argent que l’Arabie Saoudite donne ou a promis de donner à l’AFC, qu’ils l’ont suspendu car c’était le meilleur buteur de Persepolis et s’il avait été là pendant le match (contre El Nassr, ndrl) on aurait gagné dans les 90 minutes et ont n’aurait même pas eu besoin des prolongations ! », explique une supportrice à RFI.

Des propos que les internautes rejoignent sur les réseaux sociaux : « L’AFC est l’esclave de l’Arabie saoudite. Les dollars saoudiens sont plus puissants que la conscience tranquille », écrit ainsi un internaute. « Honte à vous Confédération Arabe de football », s’exclame un autre sur Twitter.

Le club de Persepolis a fait appel de la décision et les supporters espèrent que l’AFC reviendra sur sa condamnation avant la finale, prévu en décembre : « On attend toujours que l’AFC change d’avis et accepte la protestation de l’équipe de Persepolis, mais il semble que l’AFC même en sachant que Isa Alkasir n’avait pas de mauvaises intentions n’a pas changé d’avis », regrette Mona.

