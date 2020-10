Bleus: Kimpembé le "Maestro" tient tête à Ronaldo

Publicité Lire la suite

Saint-Denis (AFP)

Titularisé face aux champions d'Europe, Presnel Kimpembé prend du gallon chez les Bleus et a réussi à museler le quintuple Ballon d'or portugais Cristiano Ronaldo malgré quelques frayeurs dimanche à Saint-Denis (0-0). De bon augure pour le "Maestro" du PSG avant l'Euro.

Se retrouver face au meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (101 buts en 166 sélections) et de la Ligue des champions (131 buts) aurait pu faire dérailler le jeune défenseur central, 25 ans et 11 sélections seulement en équipe de France.

Mais le Parisien s'est montré solide, à l'image de son début de saison au PSG, et a rendu à Didier Deschamps la confiance qu'il lui a accordé pour ce choc XXL, probablement le premier gros test disputé par les Français depuis leur titre mondial de 2018 en Russie.

L'ancien entraîneur de l'OM avait d'ailleurs aligné neuf des onze titulaires de la finale gagnée contre la Croatie à Moscou. C'est dans cet effectif étoilé que le "Titi" s'est faufilé, comme un grand.

"Il a gagné en concentration donc en maîtrise, c'est ce qui semble se dégager, je confirme ce qu'a dit Thomas Tuchel", l'entraîneur du PSG, avait relevé samedi Deschamps devant la presse qui l'invitait à commenter la progression de Kimpembé.

Dimanche sur la pelouse du Stade de France, "Presko" a rendu une copie plutôt propre, malgré quelques ratures sans conséquence.

Précieux de la tête, il s'est imposé grâce à elle sur une contre-attaque (15e), sur deux centres consécutifs (48e) et devant Ronaldo (61e), son hôte de marque.

D'entrée, Kimpembé a tenté de couper l'appétit de l'ogre portugais, avec une première intervention tout en vitesse (5e) qui a donné le ton: face à "CR7", le Parisien ne baissera pas la tête.

Il a récidivé devant lui sur un corner tiré par Bruno Fernandes (21e) puis est venu bloquer l'attaquant de la Juventus Turin dans la moitié de terrain portugaise pour annihiler toutes velléités de la flèche lusitanienne (30e).

- "Concentration sur la durée" -

Pour le natif de Beaumont-sur-Oise, la titularisation face à la Seleçao de Fernando Santos constitue en soi une reconnaissance du travail accompli ces derniers mois avec le Paris SG, dont il est vice-capitaine à 25 ans.

Il est le seul joueur à avoir joué l'intégralité des 11 rencontres du PSG en Ligue des champions la saison dernière, avec des performances assez solides pour lui permettre de figurer dans l'équipe-type de la C1 établie par l'UEFA. Au lendemain de la défaite en finale face au Bayern Munich (1-0), le compétiteur confiait sa "rage d'avoir été enfin si près" et sa volonté de "repartir au combat et gagner".

Il en aura peut-être l'occasion dès cette année avec son club formateur, ou avec les Bleus dans huit mois à l'Euro. Sa trajectoire récente en fait en tout cas un titulaire en puissance face à l'Allemagne et au Portugal, que les champions du monde vont rencontrer au premier tour.

Kimpembé débute de plus en plus souvent comme titulaire et "tant mieux, ça fait partie de l'évolution, avec les qualités qui sont les siennes, dans son registre, d'avoir cette application, cette concentration davantage sur la durée", a commenté samedi Deschamps, en précisant: "C'est là où il avait certainement une bonne marge de progression aussi".

Il y a deux ans, le sélectionneur lui avait d'ailleurs reproché un manque de concentration au sortir d'un match amical contre l'Islande (2-2) à Guingamp où il n'avait pas été irréprochable sur ce plan-là.

Par séquences, le Parisien a encore montré qu'il était perfectible dimanche.

Mal placé, il a laissé trop d'espace à Ronaldo, dont la frappe a été contrée par un jaillissement héroïque de Lucas Hernandez (24e). Il s'est aussi fait prendre dans le dos sur un service en profondeur de Raphaël Guerreiro, mais CR7 a gâché l'offrande (50e).

A vingt minutes du terme, il a aussi eu des sueurs froides mais Pepe, parti derrière lui, était en position de hors-jeu au moment de marquer (73e).

Offensivement, le N.3 n'a pas hésité à sortir de sa zone de confort pour apporter le surnombre, comme lorsqu'il a servi Antoine Griezmann (56e). Un bon point, parmi d'autres.

© 2020 AFP