F1: Lewis Hamilton égale les 91 victoires de Michael Schumacher

Le pilote britannique de Mercedes, Lewis Hamilton, après sa victoire au Grand Prix de l'Eifel en Formule 1, le 11 octobre 2020. FIA/Handout via Reuters

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Michael Schumacher n'est plus seul au sommet. Le pilote allemand a été rejoint au nombre de victoires en Formule 1 dimanche 11 octobre par Lewis Hamilton. Le Britannique a signé sa 91e victoire en remportant le Grand Prix de l'Eifel devant Max Verstappen et Daniel Ricciardo. « Je ne sais pas quoi dire, les mots me manquent, j'ai grandi en admirant Michael Schumacher. Jamais je n'aurais pensé égaler ce record », a déclaré le pilote de Mercedes à l'issue de la course. Mick Schumacher, le fils de la légende qui évolue en Formule 2, lui a remis symboliquement un casque de son père. En tête du classement général, Lewis Hamilton fonce vers un 7e titre de champion du monde, ce qui lui permettrait d'égaler là aussi le record de « Schumi ».