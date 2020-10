La Nouvelle-Zélande et l'Australie font match nul 16-16 pour le retour du rugby international

L'Australie et la Nouvelle-Zélande, à Wellington le 11 octobre 2020

Wellington (AFP)

La Nouvelle-Zélande et l'Australie ont mis un terme à l'interruption du rugby international depuis sept mois, due à la pandémie de coronavirus, en finissant dos à dos 16-16 à Wellington dimanche.

La rencontre, indécise jusqu'au bout, s'est déroulée devant 31.000 spectateurs non masqués, la Nouvelle-Zélande ayant récemment réussi à contrer une deuxième vague épidémique.

Le dernier match entre deux nations avait opposé l'Ecosse à la France (28-17), le 8 mars à Edimbourg, pour le Tournoi des Six nations 2020, qui s'achèvera cet automne avec quatre matches restant à jouer.

Les All Blacks et les Wallabies, qui ont tous deux un nouveau sélectionneur, n'avaient eux plus jouer depuis la Coupe du monde au Japon fin 2019.

Ce match nul haletant, avec deux essais et deux pénalités de chaque côté, aurait pu tourner en la faveur de l'Australie, pourtant en pleine reconstruction, mais la pénalité longue distance de Reece Hodge a trouvé le poteau en fin de match.

