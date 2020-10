Le Bellator 248, premier adoubement mondial du MMA en France

Après des années de critiques, les arts martiaux mixtes (MMA) ont enfin droit de citer en France. La pratique du MMA, autorisée depuis février 2020 sur le sol français, vient de connaître un bond en avant avec la tenue du Bellator 248 à l'Accor Arena – Paris Bercy, samedi 10 octobre. Une soirée à marquer d'une pierre blanche pour ce sport.

De notre envoyé spécial à l'Accor Arena – Paris Bercy,

Trop dangereux, trop brutal, trop peu sport... Il y a quelques années encore, le MMA était proscrit en France, réduit à de la sauvagerie, contraint à une pratique clandestine et dans l'ombre. Les temps ont bien changé. Face à l'essor inexorable de ce sport de combat partout dans le monde, les autorités et le ministère des Sports ont fini par lâcher du lest. Et le MMA a enfin été autorisé dans l'Hexagone en 2020.

Après le MMA Grand Prix de Vitry-sur-Seine jeudi 8 octobre, le premier événement de MMA d’envergure internationale s’est tenu samedi 10 octobre à l’Accor Arena – Paris Bercy. Les fans français avaient rendez-vous dans le palais omnisports avec le Bellator, seconde plus grande organisation mondiale de MMA.

Des combats, des vannes et un vieux rêve exaucé

Pour ce Bellator 248, nom officiel de l’événement, les gradins étaient très clairsemés, Covid-19 oblige. En raison des règles sanitaires, un millier de spectateurs étaient autorisés seulement. Mais en dépit d’une organisation qui se cherchait à certains moments – notamment un couac dans la programmation, avec 90 minutes de pause forcée avant les deux derniers et principaux combats, certains boxeurs s’étant révélés positifs au coronavirus – et de cette assistance réduite, les curieux, amateurs et connaisseurs d’arts martiaux mixtes ont répondu présents.

Les comiques des tribunes aussi. Faute de grosse affluence, on entendait facilement les vannes qui fusaient des gradins. L’assistance a rigolé quand un spectateur a crié « Allez M. Pokora ! » à destination d’un combattant arborant de multiples tatouages, comme le chanteur. Autre encouragement comique : le « tire-lui les cheveux ! » lancé à Cheick Kongo lors de son combat contre Timothy Johnson… qui n’a quasi plus un poil sur le caillou. Là aussi, Bercy s’est gaussé.

La combattante française de MMA Lucie Bertaud, le 10 octobre 2020 à Paris lors du Bellator 248. Nicolas Bamba/RFI

Bercy, une arène particulière pour Lucie Bertaud, l’une des protagonistes du Bellator 248. Après sa victoire face à Maguy Berchel, la poids mouche n’a pas caché sa grande satisfaction. L’un de ses vieux souhaits a été exaucé, cinq ans après ses débuts dans le MMA : « Quand j’ai commencé la boxe à 15 ans, je rêvais de combattre à Bercy et à Vegas. Je ne l’ai jamais fait en boxe, et finalement, c’est le MMA qui m’a permis de le faire : j’ai combattu à Vegas, et j’ai enfin réussi à combattre à Bercy. J’ai attendu 20 ans pour en arriver là. Si ce n’est pas un signe de persévérance, ça, franchement ! »

La France, « l’ultime frontière » du monde dans le MMA

« C’est magnifique de combattre ici, à Paris », renchérit Fabacary Diatta, poids plume vainqueur de Dominique Wooding. Pour lui, c’est même « une joie de ouf » de pouvoir enfin s’accomplir dans le MMA en France. Le Français, qui a fait ses classes dans le pancrace, a « gravi les échelons jusqu’à combattre ici, au Bellator ». Le public a pu apprécier son style aux accents d’Afrique de l’ouest. Et pour cause : Fabacary Diatta est d’origine sénégalaise, et son grand-père pratiquait la lutte sénégalaise. « C’est peut-être grâce à ça que je prends cette habitude de soulever mes adversaires et de les jeter ! », s’esclaffe-t-il.

Sa prestation a plu à Scott Coker. Le président du Bellator voit d’un très bon œil les combattants français : nostalgique des prouesses de Jérôme Le Banner en K-1, les talents en France sont très prometteurs, d’après lui. Et quelle satisfaction pour le dirigeant que, avant l’Ultimate Fighting Championship (UFC, la plus grande ligue de MMA du monde), « son » Bellator ouvre en grands les portes de cette discipline dans l’Hexagone : « La France est la dernière frontière. Le MMA était illégal en Californie jusqu’en 2006 avant que nous l’y ouvrions. Nous avons ouvert le MMA en Israël, en Hongrie… New York et Toronto ont mis du temps à s’y ouvrir. Mais dans le reste du monde, ça marche désormais. Pour moi, la France est comme l’ultime frontière. »

Scott Coker, le président du Bellator, à Paris lors du Bellator 248, le 10 octobre 2020. Nicolas Bamba/RFI

Ce Bellator 248 est le fruit de trois années de travail, rappelle Scott Coker. Lucie Bertaud applaudit, surtout avec ce contexte sanitaire difficile. Pratiquer le MMA en France est un énorme pas en avant pour les fans et les quelques 40 000 licenciés dans le pays. Plus besoin de s’exiler à l’étranger pour s’épanouir. « Il a fallu que j’aille vivre aux États-Unis pendant un an et demi pour avoir des opportunités », se souvient Lucie Bertaud. Celles qui lui succéderont n’auront plus à passer obligatoirement par-là.

« Le train est en marche »

En France, le Conseil supérieur de l’audiovisuel bloque encore sur la question du MMA. Il n’est toujours pas possible de regarder des combats à la télévision, sauf astuce (comme la chaîne RMC Sport, qui diffusait du MMA la nuit en émettant depuis le Luxembourg). Ainsi, ce Bellator 248 était visible en France sur internet, via YouTube.

Mais tous les protagonistes de l’événement du 10 octobre sont convaincus que, bientôt, cette barrière sautera à son tour. Le ministère des Sports a bien fini par changer d’avis sur le MMA. « On ne pouvait plus interdire une discipline qui est la convergence d’autres arts martiaux qui, eux, sont autorisés », argumente Lucie Bertaud. « Je crois que, dans quelques mois, le CSA aura changé d’avis. La prochaine fois que nous viendrons, nous établirons un show spécialement dédié à la télé française », ajoute Scott Coker.

La prochaine fois, ce sera peut-être à l’été 2021. Le Bellator planche sur une nouvelle réunion à Bercy pour le milieu de l’année prochaine, en fonction de l’évolution de la pandémie de Covid-19. Scott Coker nous confie également regarder du côté de Marseille, riche vivier de combattants. « Le train est en marche. On ne pourra plus l’arrêter », jure Lucie Bertaud.

