Ligue des nations: les Bleus et le Portugal dos à dos

Pas de vainqueur dimanche 11 octobre entre l'équipe de France et la sélection portugaise, qui s'affrontaient dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Nations (0-0). Les champions du monde et les champions d'Europe n'ont pu trouver la faille. Les deux équipes restent au coude à coude en tête du groupe 3 (Ligue A), en attendant les prochaines rencontres et notamment leurs retrouvailles à Lisbonne, mi-novembre.

La dernière fois que la France et le Portugal s'étaient retrouvés au Stade de France, c'était en juillet 2016. Un bien mauvais souvenir pour les Bleus, qui s'étaient inclinés face à la Selecçao (1-0 après prolongation). Un revers très difficile à encaisser pour la sélection tricolore, chez elle, en finale de l'Euro.

Depuis, la bande à Didier Deschamps est revenue de son voyage en Russie avec la Coupe du monde dans les bagages. Et ce 11 octobre 2020, donc, les champions du monde et les champions d'Europe se retrouvaient, un peu plus de quatre ans après leur dernier face-à-face.

Du beau monde, mais 45 premières minutes sans relief

Le cadre, ce dimanche, était nettement moins clinquant qu'en 2016. Cette fois, il ne s'agissait « que » d'un match de Ligue des nations (Ligue A, groupe 3), compétition récente et bien moins convoitée (elle se substitue, en quelque sort, aux habituels matches amicaux internationaux). Et en raison des mesures prises face à l'épidémie de coronavirus dans le pays, il n'y avait qu'un millier de spectateurs dans les gradins du Stade de France.

Mais pour des compétiteurs comme Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Joao Félix, Antoine Griezmann, Bernardo Silva, Paul Pogba, Pepe, Raphaël Varane etc, hors de question de négliger une telle affiche. Surtout quand la première place du groupe 3 est en jeu. Le premier acte n'a toutefois pas été particulièrement enthousiasmant entre les deux équipes : un seul tir cadré (pour la France), une intervention in extremis de Lucas Hernandez dans les pieds de Cristiano Ronaldo, davantage de maîtrise côté portugais...

Les Bleus mieux en seconde période, Pepe frustré

Après la pause, les Bleus ont affiché un meilleur visage, plus tourné vers l'offensive. Avec un Kylian Mbappé plus mobile, un Antoine Griezmann plus inspiré dans son rôle de meneur et un Paul Pogba plus en jambes dans l'entrejeu, l'équipe de France a mis le pied sur le ballon et s'est installée dans la moitié de terrain des visiteurs. Une légère domination restée néanmoins stérile face à une bonne défense portugaise et un Rui Patricio bien concentré sur ses quelques interventions.

Dans une rencontre peu ouverte et accrochée, les coups de pieds arrêtés peuvent constituer des opportunités décisives. Et c'est bien ce qui a failli faire pencher la balance en faveur des Lusitaniens : à la 73e, un coup franc de Raphaël Guerreiro a trouvé la tête victorieuse de Pepe. Mais le défenseur a vu son but invalidé pour cause de hors-jeu (confirmé par les caméras).

Le Portugais Joao Felix au milieu des Français Adrien Rabiot et Benjamin Pavard. Gonzalo Fuentes/Reuters

Une « finale » à Lisbonne le 14 novembre ?

Les filets n'ont donc pas tremblé à Saint-Denis, malgré quelques occasions de part et d'autre dans les derniers instants. Les deux équipes restent en tête du groupe 3, avec un avantage au Portugal à la différence de buts. Cristiano Ronaldo, l'homme aux 101 buts internationaux, n'a toujours pas marqué face aux Bleus en cinq confrontations, tandis que le gardien Hugo Lloris est devenu le troisième Bleu le plus capé de l'histoire avec 117 sélections (derrière Lilian Thuram, 142 capes, et Thierry Henry, 123 capes).

A mi-parcours, les deux sélections sont bien parties pour se disputer la première place qualificative pour la phase finale de la Ligue des nations, dont les Portugais sont tenants du titre. La Suède et la Croatie n'ont pas dit leur dernier mot, mais il est fort possible que le Portugal-France prévu à Lisonne le 14 novembre fasse office de « finale » du goupe.

CLASSEMENT DU GROUPE 3 APRÈS TROIS JOURNÉES

1) Portugal, 7 points (+5 diff)

2) France, 7 points (+3 diff)

3) Croatie, 3 points (-4 diff)

4) Suède, 0 point (-4)

