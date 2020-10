Mondiaux de VTT: triplé français avec Pauline Ferrand-Prévot, Jordan Sarrou et Loana Lecomte

La Française Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde en titre dede cross-country. Photo: Patrick Pichon/FFC

Les championnats du monde de VTT, qui ont eu lieu à Leogang en Autrich entre le 7 et le 11 octobre, se sont conclus en beauté samedi, dernier jour de compétition. Pauline Ferrand-Prévot a surclassé la concurrence et s'est adjugée un troisième titre mondial de cross-country VTT. Elle a conservé sa médaille d'or glanée lors de la précédente édition, en 2019 au Canada. Son compatriote Jordan Sarrou, lui, s'est emparé du plus beau métal pour la première fois en remportante la course élite de VTT cross-country. Enfin, Loana Lecomte a ouvert le bal à ses deux aînés en devenant, dans la matinée, championne du monde espoirs.