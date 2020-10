Roland-Garros: "Il est phénoménal", reconnaît Djokovic

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

"Il est phénoménal", a reconnu dimanche Novak Djokovic après avoir été surclassé par Rafael Nadal en finale de Roland-Garros 6-0, 6-2, 7-5.

QUESTION: Vous avez été nettement dominé, mais étiez-vous physiquement à votre meilleur ?

REPONSE: "Tout allait bien. J'étais prêt pour ce match. J'ai simplement été dépassé. J'ai été battu par quelqu'un qui a simplement été parfait aujourd'hui. En particulier dans les deux premiers sets. C'est tout. Je ne chercherai absolument aucune autre explication à cette défaite. Il était juste meilleur. Sur terre battue, quand il joue comme il joue en ce moment, il est vraiment très difficile de lui prendre un set. Je pensais avoir une chance au 3e set, mais je n'ai pas su la saisir."

Q: Avec un peu de recul, que pouviez-vous faire de mieux ?

R: "Je n'ai pas grand chose à répondre: j'ai été complètement dépassé par Rafa, par un meilleur joueur sur le court. Il ne ratait rien et remettait toutes les balles, tout en jouant très bien tactiquement. Il m'a surpris par son niveau de jeu, par la qualité de son tennis. Il est phénoménal. Il était largement le meilleur sur le court et a mérité sa victoire."

Q: Les conditions ne vous ont-elles pas aidé autant qu'attendu ?

R: "Je pensais qu'elles me seraient favorables. Je me suis bien senti pendant tout le tournoi, j'ai joué un très bon tennis, j'avais gagné à Rome, j'avais confiance dans mon jeu. Mais Rafa a démontré qu'on s'était tous trompés. C'est pour ça qu'il est un immense champion. Il a joué un match fantastique. Tactiquement, je me suis peut-être un peu précipité, j'ai trop essayé de raccourcir les échanges, j'ai probablement trop tenté de coups gagnants. Je n'ai probablement pas suffisamment construit les points. Mais c'est aussi lui qui m'y a poussé avec son incroyable défense. Il remettait beaucoup de balles. Certains de mes coups auraient été gagnants contre neuf adversaires sur dix. Mais pas contre lui. Il fallait que je tente des choses. Mais je n'ai pas trouvé la solution."

Propos recueillis en conférence de presse

