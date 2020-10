Tennis: Nadal s'offre un 13e Roland-Garros et égale le record de Federer en Grand Chelem

Rafael Nadal fêtant sa victoire après sa balle de match et de Roland-Garros contre Novak Djokovic, le 11 octobre 2020.

Maître absolu de la terre battue, Rafael Nadal n'a laissé aucune chance à Novak Djokovic en finale du tournoi de Roland-Garros 2020, dimanche 11 octobre. L'Espagnol a triomphé en trois manches (6-0, 6-2, 7-5) face au numéro 1 mondial serbe. C'est son 13e sacre à Paris. Et, avec 20 victoires en Grand Chelem, le « Taureau de Manacor » égale le record en la matière du Suisse Roger Federer.

Cette édition 2020 du tournoi de Roland-Garros restera dans les annalles pour son contexte très particulier. Fortement impactée par la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus, elle s'est disputée en septembre-octobre au lieu de mai-juin, et face à un public très réduit (1 000 spectateurs autorisés). En revanche, rien de nouveau concernant le vainqueur du tableau masculin : Rafael Nadal règne toujours dans son royaume parisien.

Imperturbable durant toute la quinzaine (aucun set lâché face à Egor Gerasimov, Mackenzie McDonald, Stefano Travaglia, Sebastian Korda, Jannik Sinner et Diego Schwartzmann), l'Espagnol a été aussi impitoyable avec Novak Djokovic en finale, dimanche 11 octobre. Le meilleur joueur de l'histoire sur terre battue a englouti son adversaire, en trois manches lui aussi : 6-0, 6-2, 7-5. Une rouste pour un champion comme Djokovic, réduit à l'impuissance par le Majorquin, sauf dans le troisième set.

Rafael Nadal soulevant son 13e trophée à Roland-Garros, après sa victoire contre Novak Djokovic, le 11 octobre 2020. Christian Hartmann/Reuters

Deux sets de démonstration, puis une troisième manche gagnée

En 56 duels entre les deux hommes, le Serbe mène toujours aux nombres de victoires (29 contre 27 désormais). Mais sur la terre battue de Roland-Garros, Novak Djokovic ne pouvait rien ce dimanche. La domination de Rafael Nadal a été incontestable. Elle a même été presque gênante durant les deux premières heures de jeu : une « roue de vélo » dans le premier set, réglé en trois quarts d'heure, et un 6-2 tout aussi écoeurant dans le deuxième en moins d'une heure.

Alors que le « Taureau de Manacor » se détachait inexorablement vers un nouveau titre, Novak Djokovic a connu un bref sursaut dans la troisième manche. Le numéro un mondial a enfin réussi à breaker son rival et à faire jeu égale avec lui pendant quelques minutes. Un simple contretemps, finalement, dans la marche de Nadal vers son trône. Au moment clé, l'Espagnol a encore fait la différence, grâce à une défense toujours aussi béton et très peu de fautes directes.

Et de 20 en Grand Chelem, comme Federer... en attendant plus ?

Plus de 15 ans que ça dure. En 2005, « Rafa » était un tout jeune talent d'à peine 19 ans au moment où il remportait son premier tournoi de Roland-Garros. Depuis, hormis de très rares accrocs, il est toujours le maître des lieux. Le voilà fort de 13 sacres en 13 finales sur la terre battue parisienne. Voilà bien un record de victoires dans un même Grand Chelem qui devrait tenir très longtemps... à moins que Rafael Nadal ne l'améliore lui-même en 2021 ! À titre de comparaison, le deuxième record de victoires dans un seul Majeur est partagé entre Novak Djokovic et Roger Federer, avec 8 sacres respectivement à l'Open d'Australie et à Wimbledon. C'est dire l'immense performance de Nadal à Roland-Garros.

Les débats restent ouverts à propos du titre officieux de « meilleur tennisman de l'Histoire ». Difficile, par contre, de contester à Rafael Nadal celui de meilleur joueur sur terre battue. Il compte désormais 60 titres sur la surface. Ce 11 octobre, l'Espagnol a également signé sa 100e victoires en 102 matches à Roland-Garros. Seul Robin Söderling en 2009 et Novak Djokovic en 2015 ont réussi à la dominer ici (en 2016, blessé, il déclara forfait avant de jouer contre Marcel Granollers).

« Djoko » avait l'occasion de devenir le premier tennisman à compter au moins deux victoires dans chaque tournoi du Grand Chelem. C'était sans compter sur l'hégémonie du roi gaucher, qui n'a pas manqué l'occasion d'accrocher ce 20e Majeur à son palmarès. Le voilà à égalité avec Roger Federer. La chasse aux records se poursuit entre monstres sacrés.

LES JOUEURS LES PLUS TITRÉS EN GRAND CHELEM

Roger Federer (Suisse) : 20 titres en Grand Chelem (8 à Wimbledon, 6 à l'Open d'Australie, 5 à l'US Open, 1 à Roland-Garros)

Rafael Nadal (Espagne) : 20 titres en Grand Chelem (13 à Roland-Garros, 4 à l'US Open, 2 à Wimbledon, 1 à l'Open d'Australie)

Novak Djokovic (Serbie) : 17 titres en Grand Chelem (8 à l'Open d'Australie, 5 à Wimbledon, 3 à l'US Open, 1 à Roland-Garros)

Pete Sampras (Etats-Unis) : 14 titres en Grand Chelem (7 à Wimbledon, 5 à l'US Open, 2 à l'Open d'Australie)

Björn Borg (Suède) : 11 titres en Grand Chelem (6 à Roland-Garros, 5 à Wimbledon)

