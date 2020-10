Basket NBA: les Lakers champions au bout d’une saison hors-normes

Des fans des Lakers de Los Angeles masqués pour cause de Covid-19 fêtent le sacre NBA de leur équipe et rendent hommage à un Kobe Bryant décédé le 26 janvier 2020.

Les Lakers de Los Angeles ont remporté le championnat nord-américain de basket-ball (NBA) pour la 17e fois. LeBron James, meilleur joueur des finales, et ses partenaires, ont battu le Heat de Miami 4 manches à 2, au terme d’une saison chaotique. De la mort de Kobe Bryant au mouvement Black Lives Matter en passant par la crise du coronavirus et ses conséquences, retour sur neuf mois hors-normes.

Le 22 octobre 2019 débutait la 74e saison du championnat nord-américain de basket-ball (NBA). Douze mois plus tard, celle-ci a pris fin avec le sacre des Lakers de Los Angeles. Que les Californiens égalent le record de titres (17) NBA des Celtics de Boston est un événement mais pas une surprise. En revanche, les circonstances et le contexte dans lesquelles LeBron James – élu meilleur joueur (MVP) des finales – et ses coéquipiers sont venus à bout du Heat de Miami (4-2) sont sans précédent.

En conflit avec la Chine

Les trois premiers mois sont tout d'abord perturbés par un conflit diplomatique avec la Chine. Début octobre, en pleine tournée asiatique des Rockets de Houston, un de ses dirigeants a tweeté un message de soutien à des manifestants de Hong Kong, provoquant la fureur de Pékin. En représailles, les médias chinois stoppent la diffusion des matches. Le ton monte entre les deux parties. Des centaines de millions de dollars sont perdus. Le 1er janvier, c’est David Stern, l’ancien patron emblématique de la NBA, grand artisan de son internationalisation, qui rend l’âme. La toute puissante ligue se console cependant en organisant trois matches de saison régulière à l’étranger : deux à Mexico City, en décembre ; et surtout un à Paris, le 24 janvier. Ravi par l’engouement autour de cette rencontre en France, le successeur de Stern, Adam Silver, annonce fièrement un retour dans l’hexagone dès 2021.

Mort de Kobe Bryant

Deux jours après le NBA Paris Game, le 26 janvier 2020, c’est toutefois la stupeur. Kobe Bryant, icône des années 2000 et 2010, périt dans un accident d’hélicoptère avec sa fille et sept autres passagers. La mort de l’ex-vedette de Los Angeles, qui a pris sa retraite en avril 2016, plonge le monde du sport et notamment du basket-ball dans la sidération. Surtout LeBron James, qui lui a succédé en tant que star des Lakers, et Michael Jordan, qui était l’idole de Bryant. Les deux meilleurs basketteurs de tous les temps rendent des hommages appuyés au joueur, décédé à l’âge de 41 ans. Le derby entre les Lakers et les Clippers, programmé le 28 janvier, est reporté sine die. Il ne sera disputé que le 30 juillet…

La saison interrompue par le Covid-19

En mars, comme partout dans le monde, la pandémie de Covid-19 entraîne l’annulation ou le report de nombreux grands événements. La NBA, soucieuse de son image, prend la menace très au sérieux. Rudy Gobert, joueur français du Jazz d’Utah, un peu moins, visiblement… À l’issue d’une conférence de presse, le Français s’amuse à toucher volontairement les micros des journalistes présents dans la salle. Des gestes qu’il répète avec les affaires de ses coéquipiers, dans le vestiaire. Problème : quelques heures plus tard, le farceur est officiellement le premier joueur de la ligue testé positif au nouveau coronavirus. Beaucoup d’autres cas seront détectés très rapidement. Mais la National Basketball Association prend immédiatement les devants et suspend la saison 2019-2020 dès le 11 mars.

Le mouvement Black Lives Matter

Durant les trois mois qui suivent, en coulisses, dirigeants de la NBA, patrons des équipes et représentants des joueurs, s’activent autour de la suite à donner. Mais un nouvel élément rentre en jeu : la mort de George Floyd, afro-américain de 46 ans, tué le 25 mai 2020 à Minneapolis par un policier. Dans une ligue nettement plus progressiste et politisée que les autres grandes organisations sportives nord-américaines, cette affaire suscite une immense colère. Lorsque la reprise de la saison 2019-2020 est votée, le 5 juin, des joueurs comme Kyrie Irving refusent de retourner sur les parquets. Pour eux, la lutte contre les discriminations et les inégalités sont leur priorité.

Dans une bulle, chez Disney

Le 30 juillet, la saison redémarre pourtant bel et bien… à Disney World. Pour limiter les risques de contagion, la NBA et 22 des 30 équipes sont rassemblées à Orlando, en Floride, dans une zone qui se veut hermétique au monde extérieur. Toutes les délégations sont logées dans le vaste complexe de parcs d’attraction. Les rencontres se disputent, elles, dans des salles sans spectateurs et avec le strict nombre de personnes nécessaires. Toutes celles vivant dans cette « bulle » se plient à un protocole sanitaire très contraignant. Au bout de trois mois, aucun cas de Covid-19 ne sera officiellement détecté.

Une grève en pleine phase finale

Malgré le contexte surréaliste, la NBA pense enfin être au bout de ses peines. Mais le 26 août 2020, les Bucks de Milwaukee décident de boycotter un match de phase finale (play-offs), suite aux tirs de police survenus le 23 août sur Jacob Blake, jeune afro-américain. Chez les joueurs, les discussions s’enchaînent : faut-il finir les play-offs ou marquer davantage le coup pour que les choses changement aux États-Unis ? Après trois jours de flottement, les rencontres reprennent.

Une saison 2020-2021 d’ores et déjà perturbée

Dans la nuit du 11 au 12 octobre 2020, les Lakers mettent donc un terme à une saison sans précédent, quatre mois plus longue que d’habitude. Ce qui n’est évidemment pas sans conséquence. Adam Silver a d’ores et déjà annoncé l’exercice 2020-2021 ne débutera pas avant fin décembre et que celui-ci ne s’achèvera peut-être pas avant les Jeux de Tokyo, reportés d’un an à cause du coronavirus. De très nombreux joueurs NBA pourraient donc zapper les JO, l’été prochain. Quant au format de la prochaine saison, un retour dans une « bulle » n’est pas à exclure, si les conditions sanitaires n’évoluent pas suffisamment…

