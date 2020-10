VTT: pour Jordan Sarrou, tout reste à faire pour voir Tokyo 2020

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Fraîchement sacré champion du monde de VTT cross-country, le Français Jordan Sarrou n’est pas pour autant qualifié pour les prochains JO au Japon. Même s’il estime avoir « marqué les esprits », les compteurs sont remis à zéro pour la qualification à Tokyo 2020, reportés d'un an à cause de la pandémie de Covid-19. « Pour l'instant, deux places sont réservées pour les Français mais en 2020, aucune course ne compte pour la qualification aux Jeux. L'année prochaine, deux manches de Coupe du monde seront qualificatives», explique le coureur. Il ajoute : « En tant que champion du monde, ça me ferait bizarre de ne pas être au départ. »