Athlétisme: Murielle Ahouré ambassadrice de l'Unicef en Côte d'Ivoire

Après une année 2017 difficile, l'Ivoirienne Murielle Ahouré est devenue championne du monde du 60m en salle le 2 mars 2018 à Birmingham, au Royaume-Uni. Hannah McKay/Reuters

La sprinteuse Murielle Ahouré, 33 ans, vice-championne du monde du 100 et 200 m en 2013 à Moscou, a été nommée ambassadrice de l'Unicef en Côte d'Ivoire, a-t-elle annoncé ce 12 octobre 2020 sur son compte facebook. « Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous annoncer ma nomination en tant qu'ambassadrice nationale Unicef. Je m'engage aux côtés de l'Unicef et milite pour un cadre plus adapté à l'épanouissement des enfants par la pratique du sport. C'est grâce à vous que je vis ce rêve. Merci à tous », a affirmé la championne du monde en salle du 60 m (Birmingham 2018).