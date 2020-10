Des salles de sport au repos forcé en France

Depuis le passage en zone d'alerte renforcée dans certaines villes françaises, les salles de sports ont fermé leurs portes en raison de la progression du Covid-19. Une décision « incompréhensible » pour Thierry Doll, président de France Active FNEAPL, organisation professionnelle représentant les entreprises des activités physiques de loisirs. Joint par RFI, il s’alarme de la survie du secteur.

Courir sur tapis, transpirer avec des haltères dans les mains, ou encore travailler ses abdominaux. C’est devenu impossible pour une partie de la population française pour cause de coronavirus. En effet, les salles de sports sont fermées dans de nombreuses métropoles, classées en alerte renforcée ou alerte maximale.

Dans l’Hexagone, la profession avait déjà été durement touchée lors du confinement. Elle devait compter sur la période de rentrée, cruciale pour le secteur, où les lieux de fitness enregistrent près de 30% de leurs abonnements.

« On ne nous a opposé aucune raison valable »

En France, les salles de sport avaient enregistré un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros annuel en 2019. « Aujourd’hui, les inscriptions ont chuté de 40% et les résiliations ont augmenté de 30 à 35 % », se désole Thierry Doll, président de France Active FNEAPL. Depuis mars, près de 500 salles ont déjà mis la clef sous la porte et la perte de chiffre d’affaires du secteur par rapport à 2019 est de 47% entre mars et septembre 2020.

« On ne nous a opposé aucune raison valable pour fermer les salles de sport. Nous n’avons aucune réponse concrète. Le préfet de Paris a été sommé par le Tribunal administratif de donner des arguments, il n’a rien dit. Et surtout, il a reconduit l’arrêté jusqu’au 25 octobre », s’agace Thierry Doll .

Des recours en justice ont été déposés dans différentes villes de France pour s'opposer à ces fermetures. France Active FNEAPL, qui représente quelque 1 500 salles, a notamment annoncé avoir saisi le Conseil d'État. Depuis, d’autres formes de contestations sont apparues.

Le soutien de Zinedine Zidane et de 90 acteurs du monde du sport

Les salles de sport ont reçu le soutien de Zinedine Zidane et 90 autres acteurs du monde du sport. Les signataires réclament dans une tribune mise en ligne sur le site internet du JDD la réouverture, dénonçant « des décisions infondées » et une « stigmatisation » injuste.

« Les bénéfices de l'activité physique et sportive sur la santé des Français sont aujourd'hui incontestables et incontestés. Il est également formellement démontré que dans d'autres épisodes épidémiques d'infection, les personnes pratiquant régulièrement une activité physique ou sportive ou ayant une bonne capacité physique, étaient moins gravement atteintes », peut-on lire dans le texte. « À ma connaissance il n’y a eu aucun cluster dans les salles de sport. Nous avons proposé des protocoles sanitaires très stricts après le déconfinement », pointe du doigt Thierry Doll.

« Le sujet actuel reste la perte d’exploitation et les bilans catastrophiques qui seront fait à la fin de l‘année. C’est certain, il y aura de la casse. On va mettre deux à trois années à s’en remettre. Les investissements programmés pour les nouvelles ouvertures sont en danger. Les aides économiques ne vont pas suffire », prévient Thierry Doll. Et de conclure : « Ce qui m’attriste, c’est que les salles qui ne sont pas fermées subissent de plein fouet cette mauvaise publicité. »

