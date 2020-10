Sports extrêmes: Les Soul Flyers, un tandem qui ne manque pas d'air

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Vingt ans que ces deux-là batifolent dans les airs: en combinaison ailée ou équipés de réacteurs, Fred Fugen et Vince Reffet, alias les Soul Flyers, défient l'inimaginable comme entrer dans un avion en vol ou voler aux côtés de la patrouille de France.

Trois cents millions de vues pour une seule vidéo de deux minutes. C'est ce qu'a généré l'un de leurs exploits les plus marquants quand, en 2017, partis depuis un sommet en Suisse en wingsuit (combinaison ailée), les deux Français étaient entrés dans un avion en plein vol à 3.000 m d'altitude par une petite porte de 1,60 m de haut pour 1,25 de large.

"C'est une fois que c'est fini que t'apprécies le plus. Rentrer dans l'avion c'est tellement violent, ça te fout la boule au bide, t'es pas bien, c'est une bataille mentale. Et puis tu entres dans l'avion, le projet est fini, et là, tu penses déjà au projet d'après. T'es en recherche de ce moment. C'est assez marrant comment on marche, on a tellement de rêves et la vie est tellement courte", confie à l'AFP le benjamin du duo, Vince Reffet (36 ans).

Depuis cette prouesse, les hommes +volants+ ont enchaîné les défis extrêmes comme ce passage impressionnant à 400 km/h à travers la montagne en Chine, passant dans une anfractuosité (la célèbre Porte du ciel) l'année dernière, ou encore tout dernièrement, un vol spectaculaire autour d'un phare en Charente-Maritime, agrémenté d'un piqué sur le sol puis d'une remontée en l'air avant d'ouvrir leur parachute (sur RedBull.com). Du jamais vu aussi près du sol et sur sol plat.

- 'Au-delà des rêves' -

"On n'est pas dans la surenchère dans le sens où on ne cherche pas à aller le plus haut ou le plus bas, on veut juste changer de contexte, de mouvement, de performance. T'essaies d'être créatif et ça pousse forcément à aller le plus près du sol. Tu pars sur autre chose, t'apprends des nouvelles choses, t'as de nouvelles sensations. Ce qui nous fait triper c'est de ne pas refaire des trucs que des gens ont fait", souligne Fred Fugen (41 ans).

Depuis leur association en équipe de France de parachutisme en 2003, ces deux virtuoses aériens réalisent leur rêves les plus fous en alliant le base-jump, le vol en wingsuit, le vol en chute libre, et plus récemment le vol équipés de quatre mini réacteurs les propulsant à des vitesses vertigineuses (projet Jetman).

Ils ont notamment bluffé le monde en 2014 en s'élançant de la tour Burj Khalifa à Dubaï (la plus haute du monde soit 828 m) - une vidéo qui totalise 28 millions de vue -, Vince Reffet a volé à côté d'un A380 et les deux compères ont tout simplement évolué en Jetman avec la Patrouille de France en 2016.

"C'est tellement irréel que c'est même pas quelque chose dont tu aurais pu rêver", raconte Fred Fugen. "C'était au-delà des rêves. Être là avec des réacteurs, avec mon pote, à côté de la patrouille de France ! C'est tiré de la science fiction ! On a fait quatre vols avec eux, je me rappelle que les larmes me sont montées en l'air sur les quatre vols, ça m'est jamais arrivé à un autre moment".

Le projet Jetman les a désormais lancés dans une autre dimension. "C'est quelque chose d'unique, on est trois dans le monde et notre instructeur a arrêté. Il y a tout à faire, chaque chose qu'on fait c'est un truc nouveau", se réjouit Reffet.

