Un audit lancé sur la gestion du personnel à la Fédération française de football

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Un audit sur la gestion du personnel au sein de la Fédération française de football (FFF) a été lancé fin septembre, a indiqué la fédération, confirmant une information du New York Times qui évoque une « culture d'entreprise toxique ». Cette enquête a été confiée à un cabinet indépendant par le président de la FFF, Noël Le Graët qui, dans un mail au quotidien américain, assure toutefois qu'« il n'y a pas de "guerre civile" à la FFF ». Le New York Times décrit des accusations de faits et des commentaires sexistes contre des salariées, de harcèlement, ou des tensions au sein de la direction. Est notamment mis en cause le management de la directrice générale Florence Hardouin à qui, dans le quotidien, Noël Le Graët répète son soutien. Depuis le lancement de l'audit, des entretiens ont été menés depuis avec la petite vingtaine de directeurs en poste pour évoquer les « dysfonctionnements » et tenter de trouver une solution, a précisé la FFF à l'AFP, sans préciser quand les résultats seraient connus.