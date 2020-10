Cyclisme: Le Tour d’Espagne avec Primoz Roglic

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le vainqueur sortant de la Vuelta, le Slovène Primoz Roglic, portera le dossard numéro un dans la prochaine édition de la course qui débute mardi 20 octobre au Pays basque. Roglic, maillot jaune du Tour de France jusqu'à la veille de l'arrivée et deuxième au classement final, emmènera une forte équipe Jumbo qui alignera aussi le Néerlandais Tom Dumoulin, vainqueur du Giro 2017, et le grimpeur américain Sepp Kuss. On retrouvera aussi le Britannique Chris Froome, le quadruple vainqueur du Tour de France, pour sa dernière course sous le maillot Ineos, et l'Équatorien Richard Carapaz. Ainsi que le Colombien Esteban Chaves (Mitchelton), les Espagnols Enric Mas et Alejandro Valverde (Movistar), qui ont déjà pris place sur le podium final de la Vuelta. Côté français, Thibaut Pinot et David Gaudu (Groupama-FDJ) sont annoncés tout comme Guillaume Martin (Cofidis) et Nans Peters (AG2R La Mondiale), très en vue sur le Tour de France 2020.