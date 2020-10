MotoGP: Valentino Rossi annonce qu'il est positif au Covid et forfait pour le GP d'Aragon

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le champion de moto italien Valentino Rossi a annoncé jeudi qu'il avait été testé positif au Covid-19 et qu'en conséquence il raterait le Grand Prix MotoGP d'Aragon ce week-end et probablement la course suivante.

Le septuple champion du monde de MotoGP âgé de 41 ans a annoncé sur Twitter avoir effectué un premier test non concluant jeudi matin puis un second dans l'après-midi qui est revenu positif. "Je suis déçu de devoir manquer le Grand Prix d'Aragon. Je suis optimiste et confiant mais je m'attends à devoir également rater le deuxième (le GP de Teruel, sur le même circuit le 25 octobre, NDLR), a-t-il indiqué.

