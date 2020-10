L1: Rennes en mission intégration avant la C1

Publicité Lire la suite

Rennes (AFP)

Rennes entame vendredi à Dijon (19h00) un marathon de sept matches en trois semaines, avec une alternance Ligue 1/Ligue des champions infernale et inédite pour le club, ce qui va nécessiter une intégration au pas de charge des recrues... et de quelques anciens.

- En bonne voie: Rugani et Dalbert -

A 26 ans, Daniele Rugani, prêté pour un an, est venu à Rennes chercher du temps de jeu. "J'avais envie de me sentir en vie, de me sentir important, de me remettre en jeu", a-t-il expliqué. Mais la Ligue 1 est "très difficile, très physique. Il y a beaucoup de vitesse et d'intensité. C'est un championnat coriace, par rapport au championnat italien qui est plus tactique".

Le défenseur prêté par la Juventus Turin a "suffisamment d'expérience pour pouvoir vite s'intégrer", répète l'entraîneur Julien Stéphan, très satisfait de ce nouveau défenseur central capable de combiner à l'envi avec l'un ou l'autre des deux titulaires du début de saison, Damien Da Silva (suspendu à Dijon) et Nayef Aguerd (incertain).

Et s'il est le seul de l'équipe à ne pas encore parler français, il comprend déjà tout, assure son coéquipier Flavien Tait.

De son côté, le latéral brésilien Dalbert, prêté pour un an par l'Inter Milan, assure qu'il est prêt à tenir le côté gauche, après une saison pleine à la Fiorentina. Comme Rugani, il vient de s'entraîner pendant deux semaines avec ses nouveaux équipiers.

Passé par Nice (2016-2017), le Brésilien (27 ans) connaît bien la Ligue 1 et correspond parfaitement au modèle de latéral offensif privilégié par Stéphan. "Je suis là pour ça, je suis un joueur qui attaque beaucoup", a-t-il assuré, même s'il s'est montré plutôt prudent en amical contre Lorient la semaine dernière au Roazhon Park (2-0).

- Pas immédiat: Gomis et Doku -

Pour remplacer au pied levé Edouard Mendy, parti à Chelsea, Rennes a recruté son camarade de sélection sénégalaise Alfred Gomis, au profil assez similaire.

"C'est un gardien déjà expérimenté, très bon dans le domaine aérien, très fort sur sa ligne, avec du leadership et de la maturité", salue Stéphan. Le fait qu'il ait grandi et débuté en Italie permettra aussi d'aider à l'intégration de Rugani et Dalbert dans sa défense.

Mais touché à une cuisse lors de son dernier match avec Dijon, Gomis est trop juste pour affronter ses anciens équipiers.

De son côté, Jérémy Doku, plus gros achat de l'histoire du club breton, n'a passé que 24h à Rennes, le temps de signer son contrat avant de retrouver la sélection belge.

Guère convaincant pendant plus d'une heure mercredi en Islande (2-1), il sera trop juste pour Dijon et devra ensuite apprendre à marche forcée, puisque l'enchaînement des matches ces prochaines semaines ne permettra quasiment pas d'entraînement collectif.

Mais si Florian Maurice voit surtout l'ailier de 18 ans comme un investissement sur le long terme, Stéphan compte sur lui très rapidement: "Il a la personnalité, la mentalité pour bien s'intégrer dans cet effectif. Il vient avec beaucoup d'appétit."

- Et les revenants: Niang et Grenier -

Comment Mbaye Niang va-t-il retrouver le maillot rennais? L'attaquant sénégalais aux 29 buts en deux ans rêvait de Marseille et supportait mal la concurrence d'Adrien Hunou et surtout de la recrue Serhou Guirassy (3 buts en 6 matches).

Mais le revoilà à Rennes, où Stéphan assure depuis des semaines qu'il compte toujours sur lui. "Le besoin urgent, c'est de le remettre sur pieds", a déclaré l'entraîneur mercredi.

Même défi pour Clément Grenier: éclipsé par les stars du milieu de terrain, quasiment disparu des feuilles de match depuis l'an dernier et donné partant cet été, l'ancien Lyonnais est toujours là.

Convaincant en sentinelle contre Lorient en amical, il pourrait bénéficier de la suspension de Steven Nzonzi à Dijon. Et intégrer une équipe à la dynamique ascendante, leader en championnat (1er, 14 pts) avant de retrouver la L1 ce week-end puis de découvrir la C1 mardi contre Krasnodar.

