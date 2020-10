PSG: infatigable Mbappé

Publicité Lire la suite

Nîmes (AFP)

Deux jours après un match entier avec l'équipe de France, l'increvable Kylian Mbappé a signé un doublé dans la victoire du Paris SG à Nîmes (4-0), vendredi pour la 7e journée de Ligue 1.

La machine de Bondy tient les cadences infernales: quatre matches en dix jours, quatre buts.

Décisif à Zagreb pour offrir la victoire aux Bleus en Croatie (2-1), Mbappé a récidivé, avec des buts dans son style, tout en vitesse.

Profitant d'une très bonne passe tranchante en profondeur de Rafinha, le N.7 parisien est arrivé lancé devant Baptiste Reynet, a effacé le gardien nîmois d'une feinte de corps côté gauche, et a marqué (32).

Il a fêté son but en dévoilant un tee-shirt sous son maillot avec un message pour un enfant malade: "Courage Lucas, je suis avec toi".

Mbappé a récidivé en fin de match, toujours partant de la gauche, lancé par Pablo Sarabia, pour ouvrir son pied droit pour battre Reynet (83).

Privé de dix joueurs, Thomas Tuchel a bien fait de ne pas ménager son prodige. L'entraîneur parisien avait déjà renoncé à aligner son autre mégastar, Neymar, préservé après son long voyage en Amérique du Sud pour les qualifications à la Coupe du monde.

Aligné côté gauche, Mbappé a été moins saignant sur d'autres occasions, une tête franchement ratée (24), une autre arrêtée par Reynet (43), ou une frappe dans le ciel bas des Costières (50). Il a aussi beaucoup couru et provoqué en dribbles.

- Six buts et... un rouge contre Nîmes -

"Kyky" a donné beaucoup de travail à Patrick Bruner, le latéral droit des "Crocos". Sans faire un match étourdissant, il a emporté la décision. Comme en Croatie.

Au Maksimir, il a tenu 90 minutes pour sa 38e sélection, et son 16e but en Bleu.

Il avait déjà joué trois jours plus tôt 84 minutes contre le Portugal (remplacé par Kingsley Coman), et une mi-temps contre l'Ukraine (7-1), avec un nouveau but.

A propos de cadences, Mbappé marque à chaque fois contre Nîmes, six buts en quatre confrontations.

Il avait signé dans le Gard un doublé en février 2019 (3-0), et marqué un but lors de la journée inaugurale de la saison dernière au Parc des Princes (3-0).

Seule sa première visite aux Costières s'était mal terminée.

Le 1er septembre 2018, le PSG avait gagné 4-2, et Mbappé marqué un but magnifique, d'une frappe limpide après une course en profondeur.

Mais le tout frais champion du monde avait surtout reçu un carton rouge pour avoir, en toute fin de match, bousculé Téji Savanier qui venait de le tacler. La sanction avait été lourde: cinq matches de suspension.

Cette fois Mbappé est sorti normalement, à la 84e minute, juste après son second but, remplacé par Jesé. Il n'avait même pas l'air fatigué.

© 2020 AFP