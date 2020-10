Italie: Ibrahimovic offre le derby milanais à l'AC Milan

Publicité Lire la suite

L'AC Milan, porté par un Zlatan Ibrahimovic affamé après sa quarantaine pour cause de Covid-19, a poursuivi son sans-faute en remportant samedi un superbe derby face à l'Inter (2-1), une première depuis janvier 2016 en Serie A.

Deux buts en début de match de la star suédoise - son second doublé en deux matches joués en championnat - ont offert aux Rossoneri leur quatrième victoire en quatre matches.

L'AC Milan est désormais seul en tête après la défaite plus tôt dans la journée de l'Atalanta Bergame à Naples (4-1).

Cette première défaite de la saison marque un coup d'arrêt pour l'Inter d'Antonio Conte, handicapé par de nombreuses absences (six joueurs testés positifs au Covid-19 et Sensi suspendu).

Zlatan Ibrahimovic, de retour après avoir manqué les deux derniers matches pour cause de Covid-19, avait faim et il lui a fallu moins de vingt minutes pour poser son empreinte sur le match: il obtenait un penalty transformé en deux temps (13e) avant de profiter d'un marquage lâche de l'arrière-garde nerrazzura pour conclure un centre de Leao (16e).

Il faisait signe aux quelques centaines de tifosi intéristes de se taire. Mais ils n'allaient pas tarder à retrouver de l'espoir et de la voix quand Romelu Lukaku réduisait le score sur un centre de Perisic (29e).

L'Inter aura les occasions pour revenir, par Martinez (31e), Barella (32e) puis Lukaku (45e, 90+3e), mais Donnarumma tenait le choc. Dans une seconde période avec moins d'occasions et plus de cartons jaunes, les Intéristes pensaient avoir obtenu un penalty sur une sortie mal contrôlée du gardien milanais sur Lukaku, mais finalement refusé après intervention du VAR.

Et l'AC Milan, qui en février dernier avait perdu le dernier derby après avoir mené 2-0, conservait jusqu'au bout cette victoire. Un succès pas comme les autres pour Stefano Pioli et sa jeune génération des Kessié, Théo Hernandez, Bennacer et Leao, irrésistibles depuis la reprise des compétitions en juin (20 matches sans défaite, toutes compétitions confondues).

