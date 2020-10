Mondiaux de semi-marathon: l'épouvantail Cheptegei

Publicité Lire la suite

Gdynia (Pologne) (AFP)

Nouveau patron du demi-fond, l'Ougandais Joshua Cheptegei aborde les Mondiaux de semi-marathon en favori samedi à Gdynia où il va tenter d'accrocher son premier titre sur route et marquer définitivement la saison de son empreinte.

En battant deux records du monde en deux mois (5.000 m le 14 août à Monaco, 10.000 m le 7 octobre à Valence) et en effaçant des tablettes le légendaire Kenenisa Bekele, le coureur de 24 ans a placé la barre très haut, s'imposant comme la référence actuelle sur les longues distances.

Cheptegei n'a effectué que trois sorties cette année mais il a à chaque fois établi un chrono historique puisqu'à ses deux exploits sur la piste il faut ajouter un record du monde du 5 km, battu le 16 février à Monaco (12 min 51 sec). De quoi faire de l'Ougandais l'épouvantail de ces Championnats du monde, initialement prévus le 29 mars mais repoussés pour cause de Covid-19.

En cas de succès, celui qui possède les médailles d'or mondiales du 10.000 m et de cross conclurait en beauté cette saison si particulière, amputée des Jeux Olympiques de Tokyo, et deviendrait le deuxième athlète à remporter un titre à ce niveau aussi bien sur tartan, bitume et cross, rejoignant dans les annales le Marocain Khalid Skah.

Seul petit bémol pour Cheptegei: il n'a encore jamais couru de semi-marathon dans sa carrière. Mais est-ce vraiment un souci pour le phénomène ougandais, également détenteur du deuxième chrono de tous les temps sur 10 km (26 min 38 sec) derrière le Kényan Rhonex Kipruto et de la meilleure performance sur 15 km (41 min 5 sec)?

"C'est un nouveau défi pour moi mais j'ai faim parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'événements cette année et si j'arrive à gagner celui-là et à couronner ma saison par un titre, ce serait très spécial pour moi", a-t-il déclaré.

En l'absence du recordman du monde kényan Geoffrey Kamworor (58 min 01 sec), qui a gagné les trois dernières éditions des Mondiaux mais a été victime d'un grave accident en juin en étant percuté par une moto à l'entraînement, Cheptegei devra surtout se méfier du Kényan Kibiwott Kandie, en tête du bilan de 2020 et le cinquième performeur de l'histoire (58 min 38 sec).

Chez les dames, c'est un duel au sommet que devraient se livrer l'Ethiopienne Ababel Yeshaneh, recordwoman du monde en course mixte (1 h 4 min 31 s), et la Kényane Peres Jepchirchir, la plus rapide dans un semi-marathon exclusivement féminin (1 h 5 min et 34 sec). La tenante du titre Netsanet Kebede Gudeta et sa dauphine Joyciline Jepkosgei seront aussi à surveiller.

