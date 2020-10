Top 14: La Rochelle endort Castres, Montpellier se réveille

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Quatre essais en première période, trois en deuxième: La Rochelle a fait imploser Castres (62-3) samedi, lors de la 5e journée du Top 14, également marquée par la première victoire de Montpellier, tombeur d'Agen (42-13).

. Castres en manque de rythme

A sens unique. Les Rochelais ont démarré la rencontre, face à Castres (62-3), tambour battant, emportant tout le CO sur son passage: au bout de quarante minutes, seule une pénalité de Benjamin Urdapilleta (8e) semblait indiquer qu'il y avait des signes de vie côté tarnais. Avant ça, le talonneur Pierre Bourgarit et l'ailier Arthur Retière se sont fendus d'un doublé chacun pour assurer un succès bonifié et trente-huit points d'avance à la pause (41-3 à la mi-temps). Groggy, le CO a encaissé trois autres essais dont un troisième de Retière, néo-Bleu et meilleur marqueur du Top 14 la saison dernière.

. Montpellier première

Enfin! Après trois défaites d'affilée depuis l'ouverture du championnat, le MHR, plus tranchant, a retrouvé des couleurs en disposant tranquillement d'Agen (42-13). Une bonne nouvelle pour le coach héraultais Xavier Garbajosa.

Moins pour son homologue agenais Christophe Laussucq, dont l'équipe reste coincée à la place de lanterne rouge avec cinq défaites en autant de rencontres.

Le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié aura, lui, aussi le sourire puisque Mohamed Haouas et Anthony Bouthier, convoqués pour préparer le choc face au pays de Galles le 24 octobre, ont brillé avec un essai pour le pilier et une performance XXL (17 points au pied) pour l'arrière replacé à l'ouverture. Le champion du monde Colbus Reinach s'est offert un doublé plein de malice.

. Toulouse perd Kolbe

Il est sorti au bout de 18 minutes de jeu à peine face à Brive (36-16). Non sans avoir inscrit le cinquième essai de sa saison. Visiblement touché au niveau des côtes, Cheslin Kolbe, remplacé par Romain Ntamack, pourrait manquer un temps à Toulouse.

Mais la sortie prématurée de la souris atomique sud-africaine n'a pas empêché les Rouge et Noir d'enchaîner une troisième victoire de rang en championnat. Avec Thomas Ramos à la baguette, les Stadistes ont inscrit cinq essais, dont un nouveau de l'inévitable Matthis Lebel, et consolidé leur place en tête du classement du Top 14.

. L'UBB chute encore

Bordeaux-Bègles s'est pris les pieds dans le tapis à Pau (29-24) après une seconde période tout feu tout flamme de la Section.

La rencontre a été hachée et marquée par quatre cartons jaunes au total (trois à l'UBB, un à Pau). Le Palois Watisoni Votu a également logiquement vu rouge en fin de match (80e) pour un plaquage dangereux sur François Cros, qui a chuté lourdement sur la tête.

Suite et fin de cette 5e journée, tronquée par les finales du Racing 92 en Coupe d'Europe et de Toulon en Challenge européen, dimanche: Lyon reçoit Bayonne avant que le Stade français ne se déplace à Clermont avec l'espoir d'enchaîner un troisième succès à l'extérieur de la saison.

