Top 14: Retière et Tuisova au triple galop, Clermont hausse le ton

Paris (AFP)

Un triplé pour le Rochelais Arthur Retière et le Lyonnais Josua Tuisova, Montpellier retrouve le goût de la victoire et Clermont dompte le Stade français... les principaux enseignements de la 5e journée de Top 14.

. LES HOMMES

Arthur Retière. Face à Castres, atomisé 62-3, La Rochelle a inscrit sept essais. Dont trois pour le seul Arthur Retière. L'ailier, meilleur marqueur du Top 14 la saison dernière, a confirmé sa bonne forme du moment. De bon augure avant de filer à Marcoussis puisque le Rochelais a été convoqué par Fabien Galthié pour préparer le match du XV de France face au pays de Galles, le 24 octobre.

Mohamed Haouas. Il est de retour, le "Momo" qui avait convaincu Fabien Galthié d'en faire un international ! Solide, efficace, dominateur, le pilier droit de Montpellier a livré un gros match devant Agen (42-13). Oublié le carton rouge d'Edimbourg, son dernier match avant le confinement, exit la polémique du début de saison, Mohamed Haouas a retrouvé le sourire et toute l'énergie qui le caractérise. Mieux, il a inscrit un essai samedi et le MHR a gagné. Pour la première fois de la saison.

Matthis Lebel. Cinq matches, quatre titularisations, quatre essais. Pas mal pour un gamin de 21 ans: Matthis Lebel est en train de se faire une place au soleil au sein de l'effectif XXL du Stade toulousain. Avec son nouvel essai contre Brive, l'ailier international U20 assure autant qu'il rassure avant d'attaquer la période des doublons, qui aura un impact sur les Rouge et Noir, privés de huit joueurs (Ntamack, Dupont, Marchand, Baille, Mauvaka, Ramos, Cros, Tolofua).

. LES CHIFFRES

3. Marcel-Michelin, forteresse imprenable. Après Toulouse (33-30) et Agen (31-20), c'est le Stade français (41-27) qui est venu se casser les dents sur la pelouse clermontoise. Avec quatre essais, dont deux de Sébastien Bézy. Cette saison, seul le Racing 92, en Coupe d'Europe, s'est imposé chez les Jaunards.

10. Concassé par le LOU (62-10), Bayonne a encaissé dix essais à Gerland, dont un triplé du seul Josua Tuisova (16e, 30e, 75e). L'international fidjien compte désormais cinq essais et rejoint le champion du monde sud-africain de Toulouse Cheslin Kolbe en haut du classement des marqueurs d'essais.

10. En dominant Agen (42-13), Montpellier s'est adjugé sa première victoire de la saison. Surtout, le MHR a décroché pour la première fois le point de bonus offensif depuis près d'un an. La dernière fois, c'était devant Lyon, une victoire 33-8 le 30 novembre 2019. Il y a 10 mois, 2 semaines et 2 jours.

. LES DECLARATIONS

"On ne s'attendait pas à perdre aussi lourdement. On a été dominés dans pas mal de domaines. (...) Ils étaient venus là pour gagner, ça se voit et leur stratégie a payé". Thomas Laranjeira, arrière de Brive, après la défaite 36-16 contre Toulouse.

"Il y a eu du mieux dans l'état d'esprit, dans l'envie de jouer notre rugby (...) Pour gagner, avec trois cartons jaunes, ce n'est pas simple. Mais cela fait partie de notre chemin qui est tortueux, pas simple. Comme pour beaucoup de clubs. Il faut garder le cap". Christophe Urios, manager de Bordeaux-Bègles, après la défaite 29-24 contre Pau.

"Dans la semaine, j'avais dit qu'on ne venait pas en victime. Les conditions, ce n'est pas une excuse. (...) Ce serait trop simple que de dire que c'est de la faute au Covid-19 ou au manque de compétition. Nous n'avons pas d'excuses. On est tombés sur une équipe très costaude." Mauricio Reggiardo, manager de Castres, après la défaite 62-3 contre La Rochelle.

