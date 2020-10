C1: PSG-Manchester United, duels de haut vol pour Neymar et consorts

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les jeunes Mbappé et Rashford, les créatifs Neymar et Bruno Fernandes, les indispensables Di Maria et Martial... Le choc entre le Paris SG et Manchester United promet mardi des duels de très haut niveau pour l'entrée en lice en Ligue des champions (21h00).

- Mbappé-Rashford: duel de modèles -

Ils sont jeunes, buteurs, internationaux et endossent déjà de grandes responsabilités: Kylian Mbappé (21 ans) et Marcus Rashford (22 ans) ont beaucoup en commun... sauf peut-être les trophées, que le prodige parisien, champion du monde avec les Bleus, accumule.

L'Anglais a cependant gagné leur dernier face-à-face, en marquant le penalty dans les arrêts de jeu qui scellait l'élimination du PSG en 8e de finale en 2019 (0-2, 3-1).

Formé au club, Rashford incarne la nouvelle génération mancunienne appelée à égaler celle des David Beckham ou Wayne Rooney. Ses statistiques (22 buts, 11 passes toutes compétitions confondues la saison passée) lui donnent déjà un rôle de leader, renforcé en dehors du terrain par son engagement pour les enfants défavorisés.

Il a démarré l'exercice actuel sur les mêmes bases élevées (3 buts, 2 passes), mais pas aussi bien que Mbappé (4 buts, 4 passes) qui enchaîne avec le PSG et l'équipe de France.

Le co-meilleur buteur du dernier Championnat de France interrompu par la pandémie de Covid-19 (18 buts) a joué quatre rencontres en dix jours avant Manchester, avec quatre buts. "Les matches s'enchaînent, j'ai toujours envie, toujours la passion", a-t-il dit sur Téléfoot.

La troisième confrontation de ces deux jumeaux promet des étincelles. Le prélude d'une rivalité durable ?

- Neymar-Fernandes: duel d'alchimistes -

Ce sont deux joueurs capables de transformer le plomb en or. Les sorciers Neymar et Bruno Fernandes orchestrent l'animation offensive de leur équipe, dans des styles différents mais tout aussi efficaces.

Le Brésilien, qui vient de boucler sa meilleure saison (19 buts, 12 passes) depuis son arrivée dans la capitale en 2017 contre le montant record de 222 M EUR, brille par ses dribbles, et son entente avec Mbappé.

Le Portugais Fernandes est, lui, plutôt redoutable par ses ouvertures et ses coups de pied arrêtés, notamment sur penalty. Son recrutement lors du mercato d'hiver 2020 a transformé l'entrejeu de United, qui a pu arracher sa qualification pour la C1 après le "restart".

"L'autre clé au milieu, avec (Paul) Pogba, c'est Bruno Fernandes qui fait beaucoup de passes décisives, en profondeur", a analysé l'entraîneur parisien Thomas Tuchel lundi.

En 18 matches de Premier League, il a été décisif 19 fois (11 buts, 9 passes), soit un rendement similaire à celui de Neymar.

Mais cette saison, "Ney" a connu un début compliqué, entre son test positif au Covid-19 et son carton rouge lors du "Clasico" perdu contre Marseille (1-0), au milieu d'accusations de propos homophobes et racistes restées sans suite disciplinaire.

Son récent triplé avec la sélection au Pérou, le 13 octobre (4-2), rappelle que Neymar ne reste jamais trop longtemps sans être décisif. Blessé pour les deux confrontations en 2019 contre United, il a l'opportunité de prendre une belle revanche.

- Di Maria-Martial: duel d'indispensables -

Ils vont avoir des fourmis dans les jambes. Angel Di Maria et Anthony Martial, suspendus en Championnat, auront d'autant plus faim mardi qu'ils n'ont que la C1 pour s'exprimer.

L'Argentin du PSG purge une suspension de quatre matches pour un crachat contre Marseille, tandis que le Français de MU est suspendu deux rencontres après son carton rouge contre Liverpool.

Les deux ailiers de formation sont parvenus à se rendre indispensables dans leur équipe, dans des rôles différents: passeur pour l'un, buteur pour l'autre.

Martial a pris la place d'avant-centre laissée vacante par Romelu Lukaku, avec 23 buts et 12 passes décisives la saison dernière. Le Français de 25 ans a ajouté à ses chevauchées balle au pied d'énormes progrès dans le dernier geste.

Di Maria, lui, fait partie intégrante des "Quatre Fantastiques" parisiens, avec une position d'ailier droit d'où il délivre des passes décisives (23 la saison dernière, pour 12 buts) à Mbappé, Neymar et Icardi.

Un rôle que United ne connaît que trop bien: en 2014-15, lors de son unique saison comme Red Devil, le "Fideo" avait délivré 12 caviars...

